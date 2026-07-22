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LIVE : దిల్లీలో రాహుల్​ గాంధీ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAHUL GANDHI PRESSMEET LIVE

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Rahul Gandhi Pressmeet LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 4:26 PM IST

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Rahul Gandhi Pressmeet LIVE : పార్లమెంట్​ వర్షాకాల సమావేశాల ప్రారంభం నుంచి వాయిదాల పర్వం కొనసాగుతూనే ఉంది. గత మూడు రోజుల మాదిరిగానే ప్రతిపక్షాల ఆందోళన మధ్య ఇవాళ కూడా లోక్​సభ, రాజ్యసభ కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగలేదు. నిమిషాల వ్యవధిలోనే వాయిదా పడుతూ వచ్చాయి. నీట్​ రద్దు, కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​ రాజీనామా సహా పలు డిమాండ్లతో ప్రతిపక్షాలు ఆందోళన చేస్తున్నాయి. దీంతోపాటు సీజేపీ దిల్లీ వేదికగా సోమవారం భారీ నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమం కాస్త ఉద్రిక్తతల నడుమ సాగింది. లాఠీచార్జీ వరకు వెళ్లింది. దీంతోపాటు మంగళవారం దిల్లీలోని లోక్​ కల్యాణ్​మార్గ్​లోని ప్రధాని మోదీ నివాసం ఎదుట కాంగ్రెస్​ అగ్రనేతలు రాహుల్​, ఖర్గే, ప్రియాంక సహా ఆ పార్టీ శ్రేణులు ఆందోళన చేపట్టారు. ఆందోళన సమయంలో కేంద్ర మంత్రి జితేంద్రసింగ్​ రాహుల్​లోనూ మాట్లాడారు. ఎంతకూ వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో కాంగ్రెస్ నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్​గాంధీ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.  

Rahul Gandhi Pressmeet LIVE : పార్లమెంట్​ వర్షాకాల సమావేశాల ప్రారంభం నుంచి వాయిదాల పర్వం కొనసాగుతూనే ఉంది. గత మూడు రోజుల మాదిరిగానే ప్రతిపక్షాల ఆందోళన మధ్య ఇవాళ కూడా లోక్​సభ, రాజ్యసభ కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగలేదు. నిమిషాల వ్యవధిలోనే వాయిదా పడుతూ వచ్చాయి. నీట్​ రద్దు, కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​ రాజీనామా సహా పలు డిమాండ్లతో ప్రతిపక్షాలు ఆందోళన చేస్తున్నాయి. దీంతోపాటు సీజేపీ దిల్లీ వేదికగా సోమవారం భారీ నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమం కాస్త ఉద్రిక్తతల నడుమ సాగింది. లాఠీచార్జీ వరకు వెళ్లింది. దీంతోపాటు మంగళవారం దిల్లీలోని లోక్​ కల్యాణ్​మార్గ్​లోని ప్రధాని మోదీ నివాసం ఎదుట కాంగ్రెస్​ అగ్రనేతలు రాహుల్​, ఖర్గే, ప్రియాంక సహా ఆ పార్టీ శ్రేణులు ఆందోళన చేపట్టారు. ఆందోళన సమయంలో కేంద్ర మంత్రి జితేంద్రసింగ్​ రాహుల్​లోనూ మాట్లాడారు. ఎంతకూ వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో కాంగ్రెస్ నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్​గాంధీ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.  

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RAHUL GANDHI PRESSMEET LIVE
RAHUL GANDHI PRESSMEET LIVE

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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