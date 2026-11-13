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CII సమ్మిట్​ - ఆకర్షణీయమైన హ్యాండ్లూమ్ జాకెట్‌తో లోకేశ్​ సందడి

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CII సమ్మిట్​లో ఆకర్షణీయమైన హ్యాండ్లూమ్ జాకెట్‌తో లోకేశ్​ సందడి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 13, 2026 at 5:38 PM IST

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Lokesh in Handloom Jacket At CII Partnership Summit: చేనేత వస్త్రాలకు తనదైన ప్రాధాన్యమిస్తూ స్థానిక కళాకారుల నైపుణ్యాన్ని మరోసారి చాటారు మంత్రి నారా లోకేశ్. విశాఖలో జరుగుతున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు రెండో రోజు కూడా మరో ఆకర్షణీయమైన హ్యాండ్లూమ్ జాకెట్‌తో సందడి చేశారు. స్థానిక చేనేత కళను ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా తాను ధరించిన జాకెట్ ఏ ప్రాంతానికి చెందిన నేతో గుర్తించాలంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్లకు ప్రశ్న సంధించారు. స్థానిక హస్తకళలకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలన్న సందేశాన్ని తన వస్త్రధారణ ద్వారా మరోసారి చాటారు. 

సీఐఐ సమ్మిట్​లో చేనేత జాకెట్ ​: మొదటి రోజు సైతం చేనేత జాకెట్​ ధరించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఇంతకు ముందు పలు సందర్భాల్లోనూ మన కళలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ ఎన్నో సార్లు మన నేత వస్త్రాలను ప్రోత్సహించారు. ప్రస్తుతం దేశ విదేశాల పెట్టుబడిదారులు వచ్చే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో లోకేశ్​ చేనేత జాకెట్​ ధరించడంపై పలువురు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

Lokesh in Handloom Jacket At CII Partnership Summit: చేనేత వస్త్రాలకు తనదైన ప్రాధాన్యమిస్తూ స్థానిక కళాకారుల నైపుణ్యాన్ని మరోసారి చాటారు మంత్రి నారా లోకేశ్. విశాఖలో జరుగుతున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు రెండో రోజు కూడా మరో ఆకర్షణీయమైన హ్యాండ్లూమ్ జాకెట్‌తో సందడి చేశారు. స్థానిక చేనేత కళను ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా తాను ధరించిన జాకెట్ ఏ ప్రాంతానికి చెందిన నేతో గుర్తించాలంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్లకు ప్రశ్న సంధించారు. స్థానిక హస్తకళలకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలన్న సందేశాన్ని తన వస్త్రధారణ ద్వారా మరోసారి చాటారు. 

సీఐఐ సమ్మిట్​లో చేనేత జాకెట్ ​: మొదటి రోజు సైతం చేనేత జాకెట్​ ధరించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఇంతకు ముందు పలు సందర్భాల్లోనూ మన కళలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ ఎన్నో సార్లు మన నేత వస్త్రాలను ప్రోత్సహించారు. ప్రస్తుతం దేశ విదేశాల పెట్టుబడిదారులు వచ్చే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో లోకేశ్​ చేనేత జాకెట్​ ధరించడంపై పలువురు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

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TAGGED:

LOKESH IN HANDLOOM JACKET
CII PARTNERSHIP SUMMIT VISAKHA
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NARA LOKESH PROMOTING AP WEAVERS
చేనేత వస్త్రాలు ధరించిన లోకేశ్​

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