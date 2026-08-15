LIVE: విజయవాడలో జాతీయజెండాను ఆవిష్కరించిన లోకేశ్ జెండా - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOKESH HOISTED THE FLAG
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 9:55 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 11:05 AM IST
Lokesh Hoisted the Flag in Vijayawada LIVE: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి. విజయవాడలో లోకేశ్ జెండా ఎగురవేశారు. మరోవైపు నవ్యాంధ్ర రాజధానిలో చరిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ప్రజా రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. రాయపూడికి సమీపంలోని పరేడ్ మైదానాన్ని ముస్తాబు చేశారు. స్వర్ణాంధ్ర – 2047 థీమ్తో ప్రభుత్వం ఈ వేడుకలను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. స్త్రీశక్తి పథకం ప్రారంభించి ఏడాది పూర్తయిన వేళ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసింది. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం అనంతరం స్త్రీశక్తి లబ్ధిదారులతో సీఎం బస్సులో ప్రయాణించనున్నారు. మహిళలతో కలిసి హై-టీలో సీఎం పాల్గొననున్నారు. అమరావతిలో 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ వేడకలు సందడిగా నిర్వహించారు. లోకేశ్ స్వాతంత్య్ర సమర యోధులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం విజయవాడలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Lokesh Hoisted the Flag in Vijayawada LIVE: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి. విజయవాడలో లోకేశ్ జెండా ఎగురవేశారు. మరోవైపు నవ్యాంధ్ర రాజధానిలో చరిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ప్రజా రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. రాయపూడికి సమీపంలోని పరేడ్ మైదానాన్ని ముస్తాబు చేశారు. స్వర్ణాంధ్ర – 2047 థీమ్తో ప్రభుత్వం ఈ వేడుకలను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. స్త్రీశక్తి పథకం ప్రారంభించి ఏడాది పూర్తయిన వేళ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసింది. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం అనంతరం స్త్రీశక్తి లబ్ధిదారులతో సీఎం బస్సులో ప్రయాణించనున్నారు. మహిళలతో కలిసి హై-టీలో సీఎం పాల్గొననున్నారు. అమరావతిలో 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ వేడకలు సందడిగా నిర్వహించారు. లోకేశ్ స్వాతంత్య్ర సమర యోధులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం విజయవాడలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.