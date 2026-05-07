8x12 సైజులో అతుకులు లేని జాతీయ జెండా - సత్యనారాయణను అభినందించిన మంత్రి లోకేశ్​ - LOKESH CONGRATULATES ARTIST

అతుకులు లేని 8x12 జాతీయ జెండాను రూపొందించిన కళాకారునికి మంత్రి లోకేశ్​ అభినందనలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 1:30 PM IST

Lokesh Congratulates Artist Who Designed The 8x12 Size National Flag : తన మనసుకు దగ్గరైన చేనేతతో అతుకులు లేని జాతీయ జెండా తయారు చేసిన రామలింగ సత్యనారాయణ కృషిని మంత్రి లోకేశ్​ అభినందించారు. అశోక చక్రంతో సహా ఎటువంటి అతుకులు లేని జాతీయ జెండాను 8x12 సైజులో తయారు చేశారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట వేమవరం గ్రామానికి చెందిన చేనేత కళాకారుడు రుద్రాక్షల రామలింగ సత్యనారాయణ. పలు అంతర్జాతీయ రికార్డులతో పాటు అనేక ప్రశంసలు పొందారు. ఆయన రాష్ట్ర విద్య, ఐటి శాఖల మంత్రి లోకేశ్​ను మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకున్నారు. తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఇంటర్నేషనల్ టాలెండ్ అవార్డు (Dana, Usa), భారత్ టాలెంట్స్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్​లో  స్థానం సాధించిన చేనేత కళాకారుడు రామలింగ సత్యనారాయణ తొలుత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎగురవేసే 6x12 జెండాను తయారు చేశారు. అనంతరం ఎర్రకోటపై ఎగురవేసే 8×12 సైజులో ఉండే జాతీయ జెండాలను తయారుచేశారు. 

