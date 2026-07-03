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శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలో అభివృద్ధి పనులు - మంత్రి లోకేశ్​ భూమిపూజ - LOKESH AT MANGALAGIRI

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శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలో అభివృద్ధి పనులు - మంత్రి లోకేశ్​ భూమిపూజ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 1:28 PM IST

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Lokesh At Mangalagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple: గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో సుమారు రూ.6.5 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు మంత్రి నారా లోకేశ్​ భూమిపూజ చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఒక కొత్త యాగశాల - దేవుని కోసం ఒక మండపం నిర్మించనున్నారు. మంగళగిరి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన తర్వాత నారా లోకేశ్​ ఈ అభివృద్ధి పనులను చేపడుతున్నారు. గతంలో ఏ ప్రజాప్రతినిధి కూడా ఈ ఆలయ అభివృద్ధికి ముందుకు రాని నేపథ్యంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన చొరవగా నిలిచింది. నిర్మించబోయే కొత్త నిర్మాణాలు కాలపరీక్షను తట్టుకుని చారిత్రక చిహ్నాలుగా నిలిచేలా చూడాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా, అత్యంత భక్తిభావంతో, కచ్చితత్వంతో నిర్మాణ పనులను చేపట్టాలని ఆయన సూచించారు. అలాగే, నిర్మాణ పనుల పురోగతిని క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలని ధర్మకర్తల మండలికి  ఆయన సూచించారు. అనంతరం మంత్రి నారా లోకేశ్​ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ అర్చకులు మంత్రికి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు.

Lokesh At Mangalagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple: గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో సుమారు రూ.6.5 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు మంత్రి నారా లోకేశ్​ భూమిపూజ చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఒక కొత్త యాగశాల - దేవుని కోసం ఒక మండపం నిర్మించనున్నారు. మంగళగిరి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన తర్వాత నారా లోకేశ్​ ఈ అభివృద్ధి పనులను చేపడుతున్నారు. గతంలో ఏ ప్రజాప్రతినిధి కూడా ఈ ఆలయ అభివృద్ధికి ముందుకు రాని నేపథ్యంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన చొరవగా నిలిచింది. నిర్మించబోయే కొత్త నిర్మాణాలు కాలపరీక్షను తట్టుకుని చారిత్రక చిహ్నాలుగా నిలిచేలా చూడాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా, అత్యంత భక్తిభావంతో, కచ్చితత్వంతో నిర్మాణ పనులను చేపట్టాలని ఆయన సూచించారు. అలాగే, నిర్మాణ పనుల పురోగతిని క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలని ధర్మకర్తల మండలికి  ఆయన సూచించారు. అనంతరం మంత్రి నారా లోకేశ్​ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ అర్చకులు మంత్రికి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు.

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TAGGED:

LAKSHMI NARASIMHASWAMY TEMPLE
లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం
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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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