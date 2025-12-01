LIVE : లోక్సభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA WINTER SESSIONS 2025 LIVE
Published : December 1, 2025 at 11:01 AM IST|
Updated : December 1, 2025 at 11:19 AM IST
Lok Sabha Winter Sessions Live 2025 : పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. 15 రోజుల పాటు సాగనున్న ఈ సమావేశాలు డిసెంబర్ 19న ముగియనున్నాయి. దేశ చరిత్రలోనే ఈ అతితక్కువ సమయం కొనసాగిన శీతాకాల సమావేశాలుగా ఇవి నిలవనున్నాయి. ప్రధాని మోదీ ప్రభుత్వం 13 బిల్లులను ఆమోదం కోసం జాబితా చేసింది. వీటిలో ఒకటి ఆర్డినెన్స్ స్థానంలో ఉండగా రెండింటిని లోక్సభ కమిటీ ఆమోదించింది. ఈసారి సమావేశాలు వాడీవేడీగా సాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై పార్లమెంటులో చర్చించాలని మెజార్టీ విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. దిల్లీ పేలుడు ఘటన నేపథ్యంలో దేశ భద్రత, విదేశాంగ విధానం, రైతుల సమస్యలు, దిల్లీలో వాయు కాలుష్యంపైనా చర్చించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది. ఎస్ఐఆర్పై చర్చ చేపట్టాల్సిందేనని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కూడా డిమాండ్ చేసింది. లోక్సభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
