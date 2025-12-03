ETV Bharat / Videos

LIVE : మూడో రోజు లోక్​సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA WINTER SESSION LIVE

Published : December 3, 2025 at 11:10 AM IST

Lok Sabha Winter Session LIVE : పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు మూడో రోజుకు చేరాయి. నిన్న ఎస్‌ఐఆర్‌పై చర్చకు విపక్ష సభ్యులు పట్టుబట్టడం, ప్రభుత్వం ఈనెల 9 న చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించడంతో ఇవాళ సమావేశాలు ప్రశాంతంగానే ప్రారంభమ్యాయి. 15 రోజుల పాటు సాగనున్న ఈ సమావేశాలు డిసెంబర్‌ 19వ తేదీన ముగియనున్నాయి. దేశ చరిత్రలోనే అతితక్కువ సమయం కొనసాగే శీతాకాల సమావేశాలుగా ఇవి నిలవనున్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం 15 బిల్లుల ఆమోదం కోసం జాబితాను తయారు చేసింది. వీటిలో ఒకటి ఆర్డినెన్స్ స్థానంలో ఉండగా రెండింటిని లోక్‌సభ కమిటీ ఇప్పటికే ఆమోదించింది. ఈసారి సమావేశాలు వాడీవేడీగా సాగే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై పార్లమెంటులో చర్చించాలని మెజార్టీ విపక్షాలు డిమాండ్‌ చేస్తున్నాయి. దిల్లీ పేలుడు ఘటన నేపథ్యంలో దేశ భద్రత, విదేశాంగ విధానం, రైతుల సమస్యలు, దిల్లీలో వాయు కాలుష్యంపైనా చర్చించాలని అఖిల భారత కాంగ్రెస్‌ పార్టీ డిమాండ్‌ చేసింది. లోక్​సభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

