ETV Bharat / Videos

LIVE : లోక్​సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - LOK SABHA SESSIONS LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Lok Sabha Sessions Today (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 11:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Lok Sabha Sessions Today Live : లోక్​సభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. భారత్​- అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్‌ ఒవైసీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. రష్యా నుంచి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా చమురు కొనుగోళ్లు చేస్తే భారత్​పై అమెరికా 25 శాతం సుంకం విధిస్తామని చెప్పాడాన్ని విమర్శించారు. ఇది భారత సార్వభౌమత్వాన్ని అగౌరవపరచడమేనని అన్నారు. ఈ అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మౌనంగా ఉండటంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం లోక్​సభలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

'ట్రంప్ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్​పై సంతకం చేశారు. అందులో భారత్ ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా రష్యా చమురు కొంటే 25 శాతం సుంకం విధిస్తామని అని ఉంది. అక్కడ కూర్చుని మనకు ఆదేశాలు ఇవ్వడానికి ఈ తెల్లోడు ఎవరు? దీని కోసమేనా దేశం స్వాతంత్య్రం సాధించింది? మనకు కావాల్సిన దేశం నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తాం. ప్రభుత్వం ఎందుకు మౌనంగా ఉంది? ఆ తెల్లోడు ముందుక మనం ఎందుకు మనల్ని తగ్గించుకుంటున్నాం. మన ఆత్మగౌరవం ఏమైంది?' అంటూ ఒవైసీ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.

 

 

Lok Sabha Sessions Today Live : లోక్​సభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. భారత్​- అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్‌ ఒవైసీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. రష్యా నుంచి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా చమురు కొనుగోళ్లు చేస్తే భారత్​పై అమెరికా 25 శాతం సుంకం విధిస్తామని చెప్పాడాన్ని విమర్శించారు. ఇది భారత సార్వభౌమత్వాన్ని అగౌరవపరచడమేనని అన్నారు. ఈ అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మౌనంగా ఉండటంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం లోక్​సభలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

'ట్రంప్ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్​పై సంతకం చేశారు. అందులో భారత్ ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా రష్యా చమురు కొంటే 25 శాతం సుంకం విధిస్తామని అని ఉంది. అక్కడ కూర్చుని మనకు ఆదేశాలు ఇవ్వడానికి ఈ తెల్లోడు ఎవరు? దీని కోసమేనా దేశం స్వాతంత్య్రం సాధించింది? మనకు కావాల్సిన దేశం నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తాం. ప్రభుత్వం ఎందుకు మౌనంగా ఉంది? ఆ తెల్లోడు ముందుక మనం ఎందుకు మనల్ని తగ్గించుకుంటున్నాం. మన ఆత్మగౌరవం ఏమైంది?' అంటూ ఒవైసీ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.

 

 

For All Latest Updates

TAGGED:

LOK SABHA SESSIONS TODAY LIVE
PARLIAMENT BUDGET LIVE
లోక్​సభ సమావేశాలు
LOK SABHA SESSIONS LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Rajya Sabha Session Live

LIVE : రాజ్యసభ సమావేశాలు - పత్యక్ష ప్రసారం

February 13, 2026 at 11:02 AM IST
Telangana Municipal Election Results Live

LIVE : తెలంగాణ మున్సిపల్​ ఎన్నికల ఫలితాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 13, 2026 at 7:58 AM IST
Rajya Sabha Session LIVE

LIVE : రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 12, 2026 at 11:03 AM IST
lok Sabha Sessions Live

LIVE : లోక్​సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 12, 2026 at 11:01 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.