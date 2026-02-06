ETV Bharat / Videos

LIVE : లోక్​సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA BUDGET SESSION LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Lok Sabha Sessions Live (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 12:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Lok Sabha Sessions Live : రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై లోక్‌సభలో చర్చ మొదలైంది. ధన్యవాద తీర్మానంపై లోక్‌సభలో వరకు చర్చ జరగనుంది. చర్చ తర్వాత లోక్‌సభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. చర్చ మొదలైన కాసేపటికే ప్రతిపక్ష సభ్యుడు రాహుల్ గాంధీ తన ప్రసంగం ప్రారంభించారు. ఆయన తన ప్రసంగంలో లద్దాఖ్‌ ఘటనను ప్రస్తావించారు. దేశభక్తి ఎవరికి ఉందో ప్రజలకు తెలుసని ప్రస్తావించడంతో సభలో గందరగోళం మొదలైంది. రాహుల్‌గాంధీ వ్యాఖ్యలను అమిత్‌షా, రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ ఖండించారు. సభలో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదన్నారు. మరోవైపు నిన్న 9వ సారి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్​పై కూడా రాష్ట్రపతి ప్రసంగం తరువాత చర్చ జరగనుంది. ఈసారి బడ్జెట్ సంక్షేమ బడ్జెట్​లాగా ఉందని ప్రధాని మోదీ కితాబివ్వగా, ఇది పేదలను మరింత పేదలుగా మార్చేలా ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యాఖ్యానించింది. లోక్​ సభ సమావేశాలు ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

Lok Sabha Sessions Live : రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై లోక్‌సభలో చర్చ మొదలైంది. ధన్యవాద తీర్మానంపై లోక్‌సభలో వరకు చర్చ జరగనుంది. చర్చ తర్వాత లోక్‌సభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. చర్చ మొదలైన కాసేపటికే ప్రతిపక్ష సభ్యుడు రాహుల్ గాంధీ తన ప్రసంగం ప్రారంభించారు. ఆయన తన ప్రసంగంలో లద్దాఖ్‌ ఘటనను ప్రస్తావించారు. దేశభక్తి ఎవరికి ఉందో ప్రజలకు తెలుసని ప్రస్తావించడంతో సభలో గందరగోళం మొదలైంది. రాహుల్‌గాంధీ వ్యాఖ్యలను అమిత్‌షా, రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ ఖండించారు. సభలో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదన్నారు. మరోవైపు నిన్న 9వ సారి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్​పై కూడా రాష్ట్రపతి ప్రసంగం తరువాత చర్చ జరగనుంది. ఈసారి బడ్జెట్ సంక్షేమ బడ్జెట్​లాగా ఉందని ప్రధాని మోదీ కితాబివ్వగా, ఇది పేదలను మరింత పేదలుగా మార్చేలా ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యాఖ్యానించింది. లోక్​ సభ సమావేశాలు ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

LOK SABHA BUDGET SESSION LIVE
LOK SABHA SESSIONS LIVE
లోక్​సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం
PARLIAMENT BUDGET SESSIONS
LOK SABHA BUDGET SESSION LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Rajya Sabha LIVE

LIVE : రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 6, 2026 at 11:14 AM IST
PM MOdi Pariksha Pe Charcha 2026 Live

LIVE : ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ పరీక్షా పే చర్చ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 6, 2026 at 10:52 AM IST
CM Revanth Reddy Public Meeting Live

LIVE : కరీంనగర్​ జిల్లా పర్యటనలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 5, 2026 at 4:00 PM IST
Rajya Sabha Session LIVE

LIVE : రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగం

February 5, 2026 at 11:04 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.