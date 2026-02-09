ETV Bharat / Videos

Lok Sabha Session Live : రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై లోక్‌సభలో చర్చ మొదలైంది. ధన్యవాద తీర్మానంపై లోక్‌సభలో వరకు చర్చ జరగనుంది. చర్చ తర్వాత లోక్‌సభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. చర్చ మొదలైన కాసేపటికే ప్రతిపక్ష సభ్యుడు రాహుల్ గాంధీ తన ప్రసంగం ప్రారంభించారు. ఆయన తన ప్రసంగంలో లద్దాఖ్‌ ఘటనను ప్రస్తావించారు. దేశభక్తి ఎవరికి ఉందో ప్రజలకు తెలుసని ప్రస్తావించడంతో సభలో గందరగోళం మొదలైంది. రాహుల్‌గాంధీ వ్యాఖ్యలను అమిత్‌షా, రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ ఖండించారు. సభలో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదన్నారు. మరోవైపు నిన్న 9వ సారి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్​పై కూడా రాష్ట్రపతి ప్రసంగం తరువాత చర్చ జరగనుంది. ఈసారి బడ్జెట్ సంక్షేమ బడ్జెట్​లాగా ఉందని ప్రధాని మోదీ కితాబివ్వగా, ఇది పేదలను మరింత పేదలుగా మార్చేలా ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యాఖ్యానించింది. లోక్​ సభ సమావేశాలు ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

