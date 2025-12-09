ETV Bharat / Videos

Lok Sabha Session Live : పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. సోమవారం లోక్​సభలో జాతీయ గేయం వందేమాతరంపై ప్రత్యేక చర్చ సాగింది. వందేమాతరం 150వ వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకొని ఈ చర్చను మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ప్రారంభించారు. ఈ అంశంపై సభను ఉద్దేశించి ఆయన సుదీర్ఘ ప్రసంగం చేశారు. ఈ ప్రత్యేక చర్చను ముగించే ప్రసంగాన్ని రక్షణమంత్రి రాజ్​నాథ్​ సింగ్​ చేశారు. వందేమాతరంపై లోక్​సభలో చర్చ కోసం మొత్తం 10 గంటల సమయాన్ని కేటాయించారు. ప్రధాని మోదీ ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో విపక్ష సభ్యులు నినాదాలు చేశారు. అధికార, విపక్షాల మధ్య వాడీవేడీగా చర్చ సాగింది. కాంగ్రెస్​ తరఫున 8 మంది ఎంపీలు ప్రసంగించారు. అనంతరం లోక్​సభను నేటికి వాయిదా వేశారు. ఈ వందేమాతరంపై చర్చలో ఎన్​డీఏకి 3 గంటల సమయాన్ని కేటాయించారు. దిల్లీ కాలుష్యంపై చర్చ జరగాలని విపక్షాలు డిమాండ్​ చేస్తున్నాయి. తాజాగా జరుగుతున్న లోక్​సభను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

