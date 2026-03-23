ETV Bharat / Videos

LIVE : లోక్​సభ మలివిడత బడ్డెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - LOK SABHA BUDGET SESSION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
LOK SABHA BUDGET SESSION (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 23, 2026 at 11:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Lok Sabha Sessions Live : పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలపై చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అదే విధంగా పలు బిల్లుల ఆమోదం, విపక్ష సభ్యుల ఆరోపణలు, ప్రభుత్వం ఎదుర్కొంటున్న గ్యాస్ సంక్షోభ సమస్యల నడుమ సభ రసవత్తరంగా సాగుతుంది. అప్రాప్రియేషన్ బిల్లు 2026 పై చర్చ జరుగుతుండగా కేంద్ర ఆర్ధికమంత్రి నిర్మలసీతారామన్ పలు ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చిన అనంతరం ఆ బిల్లును తిరిగి పంపారు. పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణలు తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో రూపాయి విలువ పడిపోవడం, పారిశ్రామిక ఇంధన ధరలు పెరగడంపై కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. భవిష్యత్తులో భారత్‌లో ద్రవ్యోల్బణం ఖాయమని హెచ్చరించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆర్థిక వ్యూహానికి బదులుగా డొల్ల మాటలు చెబుతోందని విమర్శించారు. దీనివల్ల నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి. ఎఫ్‌ఐఐల డబ్బు మరింత వేగంగా బయటకు తరలిపోతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

BUDGET SESSION
APPROVAL OF BILLS
GAS CRISIS ISSUES
LOK SABHA BUDGET SESSION
LOK SABHA BUDGET SESSION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

RAJYA SABHA SESSIONS LIVE

LIVE : రాజ్యసభ మలి విడత బడ్జెట్‌ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 23, 2026 at 11:52 AM IST
TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS

LIVE : బడ్జెట్​పై అసెంబ్లీలో సాధారణ చర్చ - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 23, 2026 at 10:07 AM IST
Telangana Assembly Sessions

LIVE : నాలుగోరోజు శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 23, 2026 at 10:07 AM IST
CM Revanth Reddy

LIVE : శ్రీ వాసవీ మహాశక్తి మహోత్సవంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 22, 2026 at 7:41 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.