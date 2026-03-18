LIVE : లోక్సభ మలివిడత బడ్జెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA 2ND PHASE BUDGET SESSION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 18, 2026 at 11:54 AM IST
Lok Sabha Second Phase Budget Session Live : లోక్సభ సమావేశాలు వాడీవేడిగా జరుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా అధికార బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య వాదోపవాదాలు సాగుతున్నాయి. అధికార బీజేపీ లోపాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యులు ఎత్తిచూపుతోంది. ఈ సందర్భంగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటలయుద్ధం కొనసాగుతోంది. సభలో మొండిగా వ్యవహరించి సస్పెండయిన ఎనిమిది మంది లోక్సభ ఎంపీలపై విధించిన సస్పెన్షన్ను మంగళవారం ఎత్తివేశారు. పంటల బీమా పథకంపై రైతుల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు ఎంపీలతో బృందాలు ఏర్పాటుచేయాలని స్పీకర్ ఓంబిర్లా చేసిన సూచనను ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. పలువురు సభ్యులు ప్రసంగిస్తున్నారు. అధికార ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంపై విమర్శల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. విశ్వాస ఆధారిత పాలనలో భాగంగా కొన్ని నేరాలకు శిక్షలు లేకుండా చేసి వాటిని హేతుబద్ధం చేసేందుకు ప్రవేశపెట్టిన జన్విశ్వాస్ సవరణ బిల్లును ప్రభుత్వం మంగళవారం లోక్సభ నుంచి ఉపసంహరించుకుంది. యోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ పూర్తయ్యేలోపు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును అమలుకు సవరణల్ని ప్రభుత్వం ప్రస్తుత సమావేశాల్లోనే ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. లోక్సభ సమావేశాలు వాడీవేడిగా జరుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
