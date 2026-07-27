LIVE : లోక్సభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - LOK SABHA LIVE 2026
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Published : July 27, 2026 at 12:07 PM IST
Lok Sabha Monsoon Session Live : లోక్సభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడిగా చర్చ జరుగుతోంది. ఉదయం లోక్సభ ప్రారంభం కాగానే గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో పతక విజేతలకు లోక్సభ అభినందనలు తెలిపింది. 48 కిలోల మహిళల వెయిట్లిఫ్టింగ్ కేటగిరీలో మీరాబాయి చాను స్వర్ణం సాధించడాన్ని ప్రశంసించింది. అనంతరం విపక్ష సభ్యులు నీట్ వ్యవహారంపై పెద్దఎత్తున నినాదాలు చేశారు. పెల్లెట్గన్స్ సహా అనేక అంశాలపై చర్చకు పట్టుబట్టారు. విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జి ఎందుకు చేశారో సమాధానం చెప్పాలని నిలదీశారు. ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత అన్ని అంశాలపై చర్చ చేపడదామని, అప్పుడే ఆందోళనలు చేయడం సరికాదని స్పీకర్ ఓం బిర్లా ప్రతిపక్షాలను కోరారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన అనంతరం సభ ప్రారంభమైంది. అనంతరం కేంద్ర విద్యా శాఖ బాధ్యతలను ప్రహ్లాద్ జోషి చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యావ్యవస్థపై సమూల చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Lok Sabha Monsoon Session Live : లోక్సభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడిగా చర్చ జరుగుతోంది. ఉదయం లోక్సభ ప్రారంభం కాగానే గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో పతక విజేతలకు లోక్సభ అభినందనలు తెలిపింది. 48 కిలోల మహిళల వెయిట్లిఫ్టింగ్ కేటగిరీలో మీరాబాయి చాను స్వర్ణం సాధించడాన్ని ప్రశంసించింది. అనంతరం విపక్ష సభ్యులు నీట్ వ్యవహారంపై పెద్దఎత్తున నినాదాలు చేశారు. పెల్లెట్గన్స్ సహా అనేక అంశాలపై చర్చకు పట్టుబట్టారు. విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జి ఎందుకు చేశారో సమాధానం చెప్పాలని నిలదీశారు. ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత అన్ని అంశాలపై చర్చ చేపడదామని, అప్పుడే ఆందోళనలు చేయడం సరికాదని స్పీకర్ ఓం బిర్లా ప్రతిపక్షాలను కోరారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన అనంతరం సభ ప్రారంభమైంది. అనంతరం కేంద్ర విద్యా శాఖ బాధ్యతలను ప్రహ్లాద్ జోషి చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యావ్యవస్థపై సమూల చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.