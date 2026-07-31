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LIVE : లోక్‌సభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA MONSOON SESSION LIVE

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LOK SABHA (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 31, 2026 at 12:06 PM IST

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Updated : July 31, 2026 at 12:12 PM IST

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Lok Sabha Monsoon Session Live : గురువారం వాయిదా పడిన లోక్​సభ తిరిగి ఈరోజు ప్రారంభమైంది. ఈ సమావేశాల్లో విపక్షాల ఆందోళనలతో పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు వాడీవేడీగా నడుస్తున్నాయి. అధికార పక్షంపై ప్రతిపక్షనేత రాహుల్​గాంధీ విరుచుకుపడుతన్నారు. విద్యార్థులపై పెల్లెట్స్ గన్​ వినియోగించాలని ఎవరు ఆదేశాలు ఇచ్చారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ దేశ హోం మంత్రి సమాధానం చెప్పకుండా సభకు రావట్లేదని మండిపడ్డారు. వందేమాతరం బిల్లును లోక్‌సభ ఆమోదించింది. విపక్షాల ఆందోళనల మధ్యే మూజువాణి ఓటుతో వందేమాతరం బిల్లు ఆమోదం పొందిన క్రమంలో తదుపరి ఈ బిల్లును రాజ్యసభ బుధవారం ఆమోదించిన సంగతి తెలిసిందే. వందేమాతర గేయాన్ని అవమానించినా, ఆలపిస్తుండగా ఆటంకం కలిగించినా దానిని కఠినమైన నేరంగా పరిగణించేందుకే కేంద్రం ఈ బిల్లును తీసుకొచ్చింది. వందేమాతరం బిల్లులో భాగంగా ది ప్రివెన్షన్‌ ఆఫ్‌ ఇన్సల్ట్స్‌ టు నేషనల్‌ ఆనర్‌-1971లో పలు సవరణలు చేసింది. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఇది చట్టంగా మారనుంది. 

Lok Sabha Monsoon Session Live : గురువారం వాయిదా పడిన లోక్​సభ తిరిగి ఈరోజు ప్రారంభమైంది. ఈ సమావేశాల్లో విపక్షాల ఆందోళనలతో పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు వాడీవేడీగా నడుస్తున్నాయి. అధికార పక్షంపై ప్రతిపక్షనేత రాహుల్​గాంధీ విరుచుకుపడుతన్నారు. విద్యార్థులపై పెల్లెట్స్ గన్​ వినియోగించాలని ఎవరు ఆదేశాలు ఇచ్చారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ దేశ హోం మంత్రి సమాధానం చెప్పకుండా సభకు రావట్లేదని మండిపడ్డారు. వందేమాతరం బిల్లును లోక్‌సభ ఆమోదించింది. విపక్షాల ఆందోళనల మధ్యే మూజువాణి ఓటుతో వందేమాతరం బిల్లు ఆమోదం పొందిన క్రమంలో తదుపరి ఈ బిల్లును రాజ్యసభ బుధవారం ఆమోదించిన సంగతి తెలిసిందే. వందేమాతర గేయాన్ని అవమానించినా, ఆలపిస్తుండగా ఆటంకం కలిగించినా దానిని కఠినమైన నేరంగా పరిగణించేందుకే కేంద్రం ఈ బిల్లును తీసుకొచ్చింది. వందేమాతరం బిల్లులో భాగంగా ది ప్రివెన్షన్‌ ఆఫ్‌ ఇన్సల్ట్స్‌ టు నేషనల్‌ ఆనర్‌-1971లో పలు సవరణలు చేసింది. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఇది చట్టంగా మారనుంది. 

Last Updated : July 31, 2026 at 12:12 PM IST

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LOK SABHA SESSIONS 2026 LIVE
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