Live: లోక్సభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PARLIAMENT SESSIONS LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 11:04 AM IST
Lok Sabha Monsoon Session 2026 Live : లోక్సభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడిగా చర్చ జరుగుతోంది. నీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ, అయోధ్య రామమందిర విరాళాలు, దిల్లీలో విద్యార్థి నిరసన కారులపై పోలీసుల చర్య తదితర అంశాలపై తక్షణమైన చర్య జరపాలని కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ పట్టుబడుతోంది. ప్రతిపక్ష ఎంపీలు నినాదాలు చేస్తూ, నిరసనలు చేపట్టడంతో వర్షాకాల సమావేశాలు పదేపదే అంతరాయాలు, వాయిదాలతో గడిచాయి. దిల్లీలో నిరసనల సందర్భంగా విద్యార్థులపై దాడి చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తోంది. పేపర్లీక్లపై కఠిన చర్యలకు వీలుగా కేంద్రం బిల్లును తీసుకురానుంది. వచ్చే వారమే బిల్లును పార్లమెంట్లో ప్రవేశపడెతామని అర్థరాత్రి ఎక్స్వేదికంగా వీడియో సందేశంలో ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు. కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తోంది. అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య విమర్శ, ప్రతివిమర్శల మధ్య లోక్సభ సమావేశాలు కొససాగుతున్నాయి. లోక్సభ వర్షాకాల సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Lok Sabha Monsoon Session 2026 Live : లోక్సభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడిగా చర్చ జరుగుతోంది. నీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ, అయోధ్య రామమందిర విరాళాలు, దిల్లీలో విద్యార్థి నిరసన కారులపై పోలీసుల చర్య తదితర అంశాలపై తక్షణమైన చర్య జరపాలని కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ పట్టుబడుతోంది. ప్రతిపక్ష ఎంపీలు నినాదాలు చేస్తూ, నిరసనలు చేపట్టడంతో వర్షాకాల సమావేశాలు పదేపదే అంతరాయాలు, వాయిదాలతో గడిచాయి. దిల్లీలో నిరసనల సందర్భంగా విద్యార్థులపై దాడి చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తోంది. పేపర్లీక్లపై కఠిన చర్యలకు వీలుగా కేంద్రం బిల్లును తీసుకురానుంది. వచ్చే వారమే బిల్లును పార్లమెంట్లో ప్రవేశపడెతామని అర్థరాత్రి ఎక్స్వేదికంగా వీడియో సందేశంలో ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు. కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తోంది. అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య విమర్శ, ప్రతివిమర్శల మధ్య లోక్సభ సమావేశాలు కొససాగుతున్నాయి. లోక్సభ వర్షాకాల సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.