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LIVE: మూడో రోజు లోక్​సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - పార్లమెంట్ సమావేశాలు - లోక్​సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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Lok Sabha Monsoon Session 2026 Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 12:03 PM IST

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Lok Sabha Monsoon Session 2026 Live : లోక్​సభ వర్షాకాల సమావేశాలు మూడో రోజు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడిగా చర్చ జరుగుతోంది. నీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ, అయోధ్య రామమందిర విరాళాలు, దిల్లీలో విద్యార్థి నిరసన కారులపై పోలీసుల చర్య తదితర అంశాలపై తక్షణమైన చర్య జరపాలని కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష పార్టీలు డిమాండ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రతిపక్ష ఎంపీలు నినాదాలు చేస్తూ, నిరసనలు చేపట్టడంతో వర్షాకాల సమావేశాల మొదటి రెండు రోజులు పదేపదే అంతరాయాలు, వాయిదాలతో గడిచాయి. ప్రతిష్టంభన తగ్గే సూచనలు కనిపించకపోవడంతో, భారత కూటమి ఈ అంశంపై సవివరమైన చర్చ కోసం ఒత్తిడి చేసే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, ప్రతిపాదిత వందేమాతరం బిల్లుతో సహా తన శాసనపరమైన అజెండాతో కేంద్రం ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంది. అధికార పక్షంపై ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ విమర్శల వర్షం కురిపించే అవకాశం ఉంది. పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రాసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Lok Sabha Monsoon Session 2026 Live : లోక్​సభ వర్షాకాల సమావేశాలు మూడో రోజు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడిగా చర్చ జరుగుతోంది. నీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ, అయోధ్య రామమందిర విరాళాలు, దిల్లీలో విద్యార్థి నిరసన కారులపై పోలీసుల చర్య తదితర అంశాలపై తక్షణమైన చర్య జరపాలని కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష పార్టీలు డిమాండ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రతిపక్ష ఎంపీలు నినాదాలు చేస్తూ, నిరసనలు చేపట్టడంతో వర్షాకాల సమావేశాల మొదటి రెండు రోజులు పదేపదే అంతరాయాలు, వాయిదాలతో గడిచాయి. ప్రతిష్టంభన తగ్గే సూచనలు కనిపించకపోవడంతో, భారత కూటమి ఈ అంశంపై సవివరమైన చర్చ కోసం ఒత్తిడి చేసే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, ప్రతిపాదిత వందేమాతరం బిల్లుతో సహా తన శాసనపరమైన అజెండాతో కేంద్రం ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంది. అధికార పక్షంపై ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ విమర్శల వర్షం కురిపించే అవకాశం ఉంది. పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రాసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

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LOK SABHA SESSIONS LIVE
PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026
LOK SABHA MANSOON SESSION LIVE
లోక్​సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం
MONSOON LOK SABHA SESSION 2026 LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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