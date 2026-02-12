LIVE: లోక్సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : February 12, 2026 at 11:08 AM IST
Lok Sabha Sessions Live: లోక్సభ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం భారత్ మాతను అమ్మేసిందని బుధవారం లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన ఆరోపణలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. దీంతో సభ మొత్తం గందరగోళంగా మారిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. రాహుల్ గాంధీ చేసిన ఆరోపణలపై పార్లమెంట్ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు అభ్యంతరం వ్యక్తంచేయడంతో రాహుల్ గాంధీ సభ నుంచి వెళ్లిపోయారు. రాహుల్ వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ ఎంపీలు మండిపడ్డారు. అంతకుముందు అమెరికా, భారత్ మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం పూర్తిగా ఏకపక్షమని రాహుల్ దుయ్యబట్టారు. ఒప్పందం వల్ల అమెరికా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు భారత్ మార్కెట్ను ముంచెత్తుతాయని ఆయన ఆరోపించారు. ప్రధాని మోదీ భారత ఇంధన భద్రతను పూర్తిగా అమెరికాకు అప్పగించేశారని రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా ఆరోపించారు. ప్రపంచమంతా ఏఐ యుగంలోకి వెళ్తుందని దాని ప్రభావంతో భారతీయ ఐటీ కంపెనీలు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం నేటి లోక్సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
