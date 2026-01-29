ETV Bharat / Videos

LIVE : లోక్​సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - BUDGET SESSION 2026 LIVE

Budget Session 2026 Live (EENADU)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 10:41 AM IST

Updated : January 29, 2026 at 11:02 AM IST

Budget Session 2026 Live : పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు బుధవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఇవాళ పార్లమెంట్​లో 2025-26 ఆర్థిక సర్వేను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి ప్రవేశపెడుతున్నారు. దీనిని లోక్​సభలో ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ పార్లమెంట్​ వద్ద మాట్లాడారు. సభలో ప్రజా సమస్యలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని విపక్షం, ప్రతిపక్షం లేవనత్తే అంశాలపై దీటైన జవాబు ఇవ్వాలని అధికార పక్షం అస్త్రశస్త్రాలతో సిద్ధమయ్యాయి. వీబీ జీ రామ్‌ జీ, ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)​పై చర్చకు అఖిలపక్ష సమావేశంలో విపక్షాలు డిమాండ్ చేయగా ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. ఆ రెండు అంశాలపై ఇప్పటికే ఉభయ సభల్లో చర్చ జరిగిందని మరోసారి అవసరం లేదని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు చెప్పారు. బడ్జెట్ సమావేశాలు ఫలవంతంగా జరిగేలా ప్రతిపక్ష పార్టీలు సహకరించాలని కోరారు. మన్‌రేగా, సర్‌పై ప్రత్యేక చర్చకు పట్టుబట్టాలని కాంగ్రెస్ నిర్ణయించింది. పార్లమెంటు​ సమావేశాల ప్రత్యక్షప్రసారాన్ని ఈటీవీ భారత్​లో వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : January 29, 2026 at 11:02 AM IST

BUDGET SESSION 2026 LIVE
PARLIAMENT BUDGET SESSIONS
లోక్​సభ బడ్జెట్ సమావేశాలు 2026
BUDGET SESSION 2026 LIVE

