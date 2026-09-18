LIVE : శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : September 18, 2026 at 10:09 AM IST
Telangana Assembly Sessions LIVE : అసెంబ్లీ సమావేశాలు 8వ రోజు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 10గంటలకు ప్రశ్నోత్తరాలతో సమావేశం మొదలైంది. బుధవారం జరగాల్సిన ఎల్నినోపై స్వల్పకాలిక చర్చ ఇవాళ జరగుతోంది. ఇందుకు సంబంధించి నీటిపారుదల శాఖా మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చర్చను ప్రారంభించారు. సభ్యుల చర్చల అనంతరం మంత్రి సమాధానమిచ్చారు. అదేవిధంగా ఉదయం 9 గంటలకు శ్రీధర్ బాబు అధ్యక్షతన అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్ 1లో దేవాదాయశాఖ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. దీనిలో మంత్రులు ఉత్తమ్, పొంగులేటి, కోమటరెడ్డి, పొన్నం, సీతక్క, వివేక్, లక్ష్మణ్ తదితరులు పాల్గొని గోదావరి పుష్కరాలు సంబంధించి పలు అంశాలను చర్చించారు. మరోవైపు ఉదయం 10 గంటలకు సీఎం రేవంత్ అధ్యక్షతన అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీల సమావేశం జరగింది. 22ఏ నిషేదిత భూముల జాబితా విషయంపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Telangana Assembly Sessions LIVE : అసెంబ్లీ సమావేశాలు 8వ రోజు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 10గంటలకు ప్రశ్నోత్తరాలతో సమావేశం మొదలైంది. బుధవారం జరగాల్సిన ఎల్నినోపై స్వల్పకాలిక చర్చ ఇవాళ జరగుతోంది. ఇందుకు సంబంధించి నీటిపారుదల శాఖా మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చర్చను ప్రారంభించారు. సభ్యుల చర్చల అనంతరం మంత్రి సమాధానమిచ్చారు. అదేవిధంగా ఉదయం 9 గంటలకు శ్రీధర్ బాబు అధ్యక్షతన అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్ 1లో దేవాదాయశాఖ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. దీనిలో మంత్రులు ఉత్తమ్, పొంగులేటి, కోమటరెడ్డి, పొన్నం, సీతక్క, వివేక్, లక్ష్మణ్ తదితరులు పాల్గొని గోదావరి పుష్కరాలు సంబంధించి పలు అంశాలను చర్చించారు. మరోవైపు ఉదయం 10 గంటలకు సీఎం రేవంత్ అధ్యక్షతన అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీల సమావేశం జరగింది. 22ఏ నిషేదిత భూముల జాబితా విషయంపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.