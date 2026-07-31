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'అగ్గిపెట్టె ఉందా?' - మద్యం దుకాణానికి నిప్పంటించిన వ్యక్తి - MAN SET LIQUOR SHOP ON FIRE

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అగ్గిపెట్టి ఇవ్వలేదనీ మద్యం దుకాణానికి నిప్పుు - సిబ్బంది అప్రమత్తతతో తప్పిన నష్టం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 6:57 PM IST

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Drunken Man Set Liquor shop On Fire After Being Denied To Give matchbox : నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు మండలం సూరాయిపాలెం గ్రామంలో మద్యం మత్తులో ఓ వ్యక్తి హల్​చల్ సృష్టించాడు. అగ్గిపెట్టె ఇవ్వలేదని ఏకంగా మద్యం దుకాణానికి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించేందుకు యత్నించాడు. వివరాల్లోకి వెళ్తే సూరాయిపాలెం గ్రామానికి చెందిన అశోక్ అనే వ్యక్తి మద్యం తాగి సిగరెట్ కోసం అగ్గిపెట్టె ఉందా అని మద్యం దుకాణాదారుడిని అడిగాడు. లేదని చెప్పడంతో కోపోద్రిక్తుడై పక్క దుకాణంలోకి వెళ్లి అగ్గిపెట్టి తెచ్చి, తన ద్విచక్ర వాహనంలో ఉన్న పెట్రోల్​ను తీసి మద్యం దుకాణం ముందు పోసి నిప్పంటించాడు. ప్రమాదాన్ని గుర్తించిన మద్యం షాపు సిబ్బంది అప్రమత్తమై వెంటనే మంటలు ఆర్పేశారు. లేకపోతే దుకాణంలో ఉన్న రూ.30 లక్షల విలువైన మద్యం అగ్నికి ఆహుతి అయ్యేది. దుకాణ యజమాని మారుతిరెడ్డి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Drunken Man Set Liquor shop On Fire After Being Denied To Give matchbox : నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు మండలం సూరాయిపాలెం గ్రామంలో మద్యం మత్తులో ఓ వ్యక్తి హల్​చల్ సృష్టించాడు. అగ్గిపెట్టె ఇవ్వలేదని ఏకంగా మద్యం దుకాణానికి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించేందుకు యత్నించాడు. వివరాల్లోకి వెళ్తే సూరాయిపాలెం గ్రామానికి చెందిన అశోక్ అనే వ్యక్తి మద్యం తాగి సిగరెట్ కోసం అగ్గిపెట్టె ఉందా అని మద్యం దుకాణాదారుడిని అడిగాడు. లేదని చెప్పడంతో కోపోద్రిక్తుడై పక్క దుకాణంలోకి వెళ్లి అగ్గిపెట్టి తెచ్చి, తన ద్విచక్ర వాహనంలో ఉన్న పెట్రోల్​ను తీసి మద్యం దుకాణం ముందు పోసి నిప్పంటించాడు. ప్రమాదాన్ని గుర్తించిన మద్యం షాపు సిబ్బంది అప్రమత్తమై వెంటనే మంటలు ఆర్పేశారు. లేకపోతే దుకాణంలో ఉన్న రూ.30 లక్షల విలువైన మద్యం అగ్నికి ఆహుతి అయ్యేది. దుకాణ యజమాని మారుతిరెడ్డి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

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TAGGED:

MAN SET LIQUOR SHOP ON FIRE
LIQUOR SHOP ON FIRE ISSUE
మద్యం దుకనానికి నిప్పు
MAN SET LIQUOR SHOP ON FIRE

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