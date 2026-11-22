క్షీరాబ్ది ద్వాదశి ఉత్సవాలు - గోదావరిలో వైభవంగా స్వామివార్ల తెప్పోత్సవం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 10:23 AM IST
Ksheerabdhi Dwadashi Celebrations: శివకేశవుల ఆరాధనకు ప్రధానమైన కార్తిక మాసంలో దీపారాధనకు, తులసి పూజకు, శివాభిషేకాలకు, ఉపవాసాలకు ప్రసిద్ధి. ఈ మాసంలో ప్రతిరోజూ భక్తి, ఆధ్యాత్మికత, ధార్మిక సంప్రదాయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం మండలం లంకల గన్నవరంలో కూడా కార్తిక మాసం సందర్భంగా ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. క్షీరాబ్ది ద్వాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని గోదావరితీరంలో భక్తి వైభవం వెల్లివిరిసింది. స్వామివార్ల ఉత్సవమూర్తులను గ్రామంలో ఊరేగించి. గోదావరి నదిలో వైభవంగా తెప్పోత్సవం నిర్వహించారు. భాజాభజంత్రీలు, బాణసంచా వెలుగుల నడుమ సాగిన వేడుకలు భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. నదిలో దీపాలను వదులుతూ భక్తులు. తమ భక్తి చాటుకున్నారు.
క్షీరాబ్ది ద్వాదశి విశిష్టత
ఈ కార్తికం మాసంలో అతి విశిష్టమైనది క్షీరాబ్ది ద్వాదశి. కార్తిక మాసం శుక్లపక్షంలో వచ్చే ద్వాదశిని 'క్షీరాబ్ది ద్వాదశి లేదా చిలుకు ద్వాదశి' అని పిలుస్తారు. అమృతం కోసం దేవతలు, దానవులు పాలసముద్రాన్ని ఈ రోజున చిలికారట. అందుకే. దీనిని చిలుకు ద్వాదశి అని కూడా అంటారు.
Ksheerabdhi Dwadashi Celebrations: శివకేశవుల ఆరాధనకు ప్రధానమైన కార్తిక మాసంలో దీపారాధనకు, తులసి పూజకు, శివాభిషేకాలకు, ఉపవాసాలకు ప్రసిద్ధి. ఈ మాసంలో ప్రతిరోజూ భక్తి, ఆధ్యాత్మికత, ధార్మిక సంప్రదాయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం మండలం లంకల గన్నవరంలో కూడా కార్తిక మాసం సందర్భంగా ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. క్షీరాబ్ది ద్వాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని గోదావరితీరంలో భక్తి వైభవం వెల్లివిరిసింది. స్వామివార్ల ఉత్సవమూర్తులను గ్రామంలో ఊరేగించి. గోదావరి నదిలో వైభవంగా తెప్పోత్సవం నిర్వహించారు. భాజాభజంత్రీలు, బాణసంచా వెలుగుల నడుమ సాగిన వేడుకలు భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. నదిలో దీపాలను వదులుతూ భక్తులు. తమ భక్తి చాటుకున్నారు.
క్షీరాబ్ది ద్వాదశి విశిష్టత
ఈ కార్తికం మాసంలో అతి విశిష్టమైనది క్షీరాబ్ది ద్వాదశి. కార్తిక మాసం శుక్లపక్షంలో వచ్చే ద్వాదశిని 'క్షీరాబ్ది ద్వాదశి లేదా చిలుకు ద్వాదశి' అని పిలుస్తారు. అమృతం కోసం దేవతలు, దానవులు పాలసముద్రాన్ని ఈ రోజున చిలికారట. అందుకే. దీనిని చిలుకు ద్వాదశి అని కూడా అంటారు.