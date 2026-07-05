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ఇంట్లోకి చొరబడేందుకు చిరుత యత్నం - సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డైన దృశ్యాలు - LEOPARD IN VENKATAPURAM

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ఇంట్లోకి చొరబడేందుకు చిరుత యత్నం - సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డైన దృశ్యాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 3:40 PM IST

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Leopard Attempts to Enter House in Venkatapuram : ఇటీవల కాలంలో ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లో చిరుత పులులు సంచారం స్థానికులను భయాందోళనలకు గురి చేస్తోంది. తాజాగా రేణిగుంట పరిధిలోని వెంకటాపురంలో అర్ధరాత్రి వేళ ఓ చిరుత కలకలం సృష్టించింది. ఓ ఇంట్లోకి చొరబడేందుకు చిరుత ప్రయత్నించడం స్థానికులను భయాందోళనకు గురిచేసింది. వెంకటాపురానికి చెందిన టీచర్‌ బాలాజీ నివాసంలోకి ప్రవేశించేందుకు చిరుత యత్నించింది. చిరుత కదలికలను గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు గట్టిగా కేకలు వేయడంతో పారిపోయింది. ఎట్టకేలకు చిరుత వెళ్లిపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. చిరుత సంచారం దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యాయి. గడిచిన మూడు రోజులుగా చిరుత వెంకటాపురం పరిసర ప్రాంతాల్లోనే సంచరిస్తున్నట్లు స్థానికులు వాపోతున్నారు. రాత్రి వేళల్లో ఒంటరిగా బయటకు రావాలంటేనే భయంతో వణికిపోతున్నామని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని చిరుత అడుగుజాడలను పరిశీలిస్తున్నారు. 

Leopard Attempts to Enter House in Venkatapuram : ఇటీవల కాలంలో ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లో చిరుత పులులు సంచారం స్థానికులను భయాందోళనలకు గురి చేస్తోంది. తాజాగా రేణిగుంట పరిధిలోని వెంకటాపురంలో అర్ధరాత్రి వేళ ఓ చిరుత కలకలం సృష్టించింది. ఓ ఇంట్లోకి చొరబడేందుకు చిరుత ప్రయత్నించడం స్థానికులను భయాందోళనకు గురిచేసింది. వెంకటాపురానికి చెందిన టీచర్‌ బాలాజీ నివాసంలోకి ప్రవేశించేందుకు చిరుత యత్నించింది. చిరుత కదలికలను గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు గట్టిగా కేకలు వేయడంతో పారిపోయింది. ఎట్టకేలకు చిరుత వెళ్లిపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. చిరుత సంచారం దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యాయి. గడిచిన మూడు రోజులుగా చిరుత వెంకటాపురం పరిసర ప్రాంతాల్లోనే సంచరిస్తున్నట్లు స్థానికులు వాపోతున్నారు. రాత్రి వేళల్లో ఒంటరిగా బయటకు రావాలంటేనే భయంతో వణికిపోతున్నామని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని చిరుత అడుగుజాడలను పరిశీలిస్తున్నారు. 

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LEOPARD IN CHITTOOR DISTRICT

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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