ఉదయం 4 గంటలకే ప్రిపరేషన్, వారానికి ఒకసారి రివిజన్ - గ్రూప్-2 పోస్టుకు ఎంపికైన లేఖరాణి - LEKHA RANI GROUP 2
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 10:49 PM IST
Lekha Rani Group 2: గ్రామ రెవెన్యూ అధికారిణిగా పనిచేస్తూనే గ్రూప్-2 పోస్టుకు లేఖరాణి ఎంపికైంది. కడప కలెక్టరేట్లో డిప్యుటేషన్పై వీఆర్వోగా పని చేస్తున్న లేఖరాణి తాజాగా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన గ్రూప్-2 ఫలితాల్లో 197 మార్కులతో ఎక్సైజ్ ఎస్సై కొలువు సొంతం చేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో ప్రణాళిక బద్ధంగా చదవడంతోనే ఉద్యోగం సాధించానని ఆమె చెబుతోంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రావాలంటే పట్టుదలతో చదివితే పెద్ద కష్టమేమీ కాదని లేఖ రాణి అంటోంది.
" బీటెక్ పూర్తవగానే సివిల్స్ కోచింగ్కి వెళ్లాను. ప్రిపరేషన్లో ఉండగానే వీఆర్వో ఉద్యోగం వచ్చింది. ఈ జాబ్ చేస్తూనే 2016లో 2018లో 2 సార్లు గ్రూప్ 2 పరీక్ష రాశాను. అప్పట్లో ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయ్యాను కానీ మెయిన్స్లో విఫలమయ్యాను. 2020లో నాకు మ్యారేజ్ అయ్యింది. నా భర్త , అత్త, మామల ప్రోత్సాహంతో ఈ సారీ పరీక్ష రాశాను.రోజూ న్యూస్పేపర్ చదివి కరెంట్ ఎఫైర్స్ నోట్ చేసుకుని వాటిని వారానికి ఒకసారైనా రివిజన్ చేసుకునేదాన్ని. అలాగే రోజూ ఉదయం 4 గంటలకు లేచి చదువుకునేదాన్ని. భవిష్యత్తులో మరింత ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లడమే నా లక్ష్యం." - లేఖరాణి, గ్రూప్-2 పోస్టుకు ఎంపికైన అభ్యర్థి
Lekha Rani Group 2: గ్రామ రెవెన్యూ అధికారిణిగా పనిచేస్తూనే గ్రూప్-2 పోస్టుకు లేఖరాణి ఎంపికైంది. కడప కలెక్టరేట్లో డిప్యుటేషన్పై వీఆర్వోగా పని చేస్తున్న లేఖరాణి తాజాగా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన గ్రూప్-2 ఫలితాల్లో 197 మార్కులతో ఎక్సైజ్ ఎస్సై కొలువు సొంతం చేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో ప్రణాళిక బద్ధంగా చదవడంతోనే ఉద్యోగం సాధించానని ఆమె చెబుతోంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రావాలంటే పట్టుదలతో చదివితే పెద్ద కష్టమేమీ కాదని లేఖ రాణి అంటోంది.
" బీటెక్ పూర్తవగానే సివిల్స్ కోచింగ్కి వెళ్లాను. ప్రిపరేషన్లో ఉండగానే వీఆర్వో ఉద్యోగం వచ్చింది. ఈ జాబ్ చేస్తూనే 2016లో 2018లో 2 సార్లు గ్రూప్ 2 పరీక్ష రాశాను. అప్పట్లో ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయ్యాను కానీ మెయిన్స్లో విఫలమయ్యాను. 2020లో నాకు మ్యారేజ్ అయ్యింది. నా భర్త , అత్త, మామల ప్రోత్సాహంతో ఈ సారీ పరీక్ష రాశాను.రోజూ న్యూస్పేపర్ చదివి కరెంట్ ఎఫైర్స్ నోట్ చేసుకుని వాటిని వారానికి ఒకసారైనా రివిజన్ చేసుకునేదాన్ని. అలాగే రోజూ ఉదయం 4 గంటలకు లేచి చదువుకునేదాన్ని. భవిష్యత్తులో మరింత ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లడమే నా లక్ష్యం." - లేఖరాణి, గ్రూప్-2 పోస్టుకు ఎంపికైన అభ్యర్థి