ఉదయం 4 గంటలకే ప్రిపరేషన్, వారానికి ఒకసారి రివిజన్ - గ్రూప్‌-2 పోస్టుకు ఎంపికైన లేఖరాణి​ - LEKHA RANI GROUP 2

గ్రామ రెవెన్యూ అధికారిణిగా పనిచేస్తూనే గ్రూప్‌-2 పోస్టుకు ఎంపికైన లేఖరాణి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 10:49 PM IST

1 Min Read
Lekha Rani Group 2: గ్రామ రెవెన్యూ అధికారిణిగా పనిచేస్తూనే గ్రూప్‌-2 పోస్టుకు లేఖరాణి ఎంపికైంది. కడప కలెక్టరేట్‌లో డిప్యుటేషన్‌పై వీఆర్​వోగా పని చేస్తున్న లేఖరాణి తాజాగా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన గ్రూప్‌-2 ఫలితాల్లో 197 మార్కులతో ఎక్సైజ్‌ ఎస్సై కొలువు సొంతం చేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో ప్రణాళిక బద్ధంగా చదవడంతోనే ఉద్యోగం సాధించానని ఆమె చెబుతోంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రావాలంటే పట్టుదలతో చదివితే పెద్ద కష్టమేమీ కాదని లేఖ రాణి అంటోంది.  

" బీటెక్​ పూర్తవగానే సివిల్స్​ కోచింగ్​కి వెళ్లాను. ప్రిపరేషన్​లో ఉండగానే వీఆర్​వో ఉద్యోగం వచ్చింది. ఈ జాబ్​ చేస్తూనే 2016లో 2018లో 2 సార్లు గ్రూప్​ 2 పరీక్ష రాశాను. అప్పట్లో ప్రిలిమ్స్​ క్వాలిఫై అయ్యాను కానీ మెయిన్స్​లో విఫలమయ్యాను. 2020లో నాకు మ్యారేజ్​ అయ్యింది. నా భర్త , అత్త, మామల ప్రోత్సాహంతో ఈ సారీ పరీక్ష రాశాను.రోజూ న్యూస్​పేపర్​ చదివి కరెంట్​ ఎఫైర్స్​ నోట్​ చేసుకుని వాటిని వారానికి ఒకసారైనా రివిజన్​ చేసుకునేదాన్ని. అలాగే రోజూ ఉదయం 4 గంటలకు లేచి చదువుకునేదాన్ని. భవిష్యత్తులో మరింత ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లడమే నా లక్ష్యం." - లేఖరాణి, గ్రూప్‌-2 పోస్టుకు ఎంపికైన అభ్యర్థి

