LIVE : తెలంగాణ శాసన మండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - LEGISLATIVE COUNCIL BUDGET SESSIONS
Published : March 18, 2026 at 3:50 PM IST
Legislative Council Budget Sessions : శాసనమండలి బడ్జెట్ సమావేశాల మూడో రోజు వివిధ అంశాలు చర్చకురానున్నాయి. ప్రశ్నోత్తరాల్లో జిల్లా ఆసుపత్రులకు వైద్యపరికరాల సరఫరా, దివ్యాంగుల వివాహ ప్రోత్సాహక పథకం, మూసీ నది పునర్జీవం, మోత్కూరు ఆదర్శ పాఠశాలకు శాశ్వత భవనం, వయోవృద్ధులకు పెన్షన్, సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్లో కమ్యూనిటీ హాల్, జనగాం నియోజకవర్గంలో రోడ్ల మరమ్మత్తులు, గ్రామీణ వ్యర్థ నిర్వహణ, రాష్ట్రంలో రహదారుల పరిస్థితిపై ఎమ్మెల్యేలు అడిగిన ప్రశ్నలకు సంబంధిత మంత్రులు సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. అనంతరం తెలంగాణ రాష్ట్ర గిడ్డంగుల కార్పొరేషన్ 2019-20 వార్షిక నివేదికను వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు సభ ముందుచనున్నారు. ఇటీవల మృతిచెందిన ముగ్గురు మాజీ ప్రజాప్రతినిధులకు సభ నివాళి అర్పించనుంది. దీని తర్వాత గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ సాగనుంది. తదుపరి సీఎం సమాధానం ఇవ్వడంతో గవర్నర్ వ్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ ముగుస్తుంది. విరామమం తరువాత శాసనమండలి బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం
