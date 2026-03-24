LIVE : శాసనమండలి బడ్జెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - LEGISLATIVE COUNCIL SESSIONS

Legislative Council Sessions (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 24, 2026 at 10:02 AM IST

Council Budget Sessions 2026 : అసెంబ్లీలో ఇవాళ రెండో రోజు సైతం బడ్జెట్‌పై సాధారణ చర్చ కొనసాగుతోంది. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమంతో ఉభయ సభలు ప్రారంభం అయ్యాయి. సోమవారం సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి మండలిలో మాట్లాడుతూ మూసీ నది అభివృద్ధిలో భాగంగా ఎవరినీ నిరాశ్రయులను చేయమని స్పష్టం చేశారు. మూసీ పరిధిలో ఉన్న బాధితులందరికీ పునరావాసం కల్పిస్తామని, మెరుగైన జీవన విధానానికి కావాల్సిన ప్రమాణాలు, విద్య, వైద్య సదుపాయాలు కల్పించి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తామని తెలిపారు. రెచ్చగొట్టే వారి ఉచ్చులో పడవద్దని మూసీ ప్రాంత ప్రజలను కోరుతున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత పలు సవరణ బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అనంతరం బడ్జెట్ పై సాధారణ చర్చ కొనసాగుతుంది. చివరగా ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క బడ్జెట్‌పై జరిగిన చర్చకి సమాధానం ఇస్తారు. శాసన మండలిలో పలువురు సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సంబంధిత శాఖల మంత్రులు సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. ఉభయ సభల్లో వాడివేడి వాతావరణం నెలకొంది.

COUNCIL BUDGET SESSIONS 2026
LIVE LEGISLATIVE COUNCIL
LEGISLATIVE COUNCIL SESSIONS
GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET
LEGISLATIVE COUNCIL SESSIONS

ETV Bharat Telangana Team

