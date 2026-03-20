LIVE : శాసన మండలిలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - LEGISLATIVE COUNCIL BUDGET SESSIONS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 20, 2026 at 12:02 PM IST
Legislative Council Budget Sessions LIVE : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ 2026-27ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్ను ఉభయ సభల్లో ప్రవేశ పెట్టనుంది. శాసనసభ, మండలిల్లో ప్రవేశపెట్టనున్న బడ్జెట్ను ఆమోదించేందుకు ఈ ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటలకు మంత్రివర్గం సమావేశం అయింది. అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గం సమావేశం జరిగింది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి చెందిన బడ్జెట్ను మంత్రిమండలి ఆమోదిస్తుంది. రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం పద్దును ప్రవేశపెట్టే ముందు సంబంధిత కాపీలను మొదట గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లాకు ఆర్థిక మంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అందజేస్తారు. ఆ తరువాత సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి, శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డిలకు కూడా భట్టి విక్రమార్క బడ్జెట్ కాపీలను అందజేస్తారు. అంతకుముందు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క బడ్జెట్ కాపీలతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో జరగనున్న మంత్రి మండలి సమావేశానికి హాజరవుతారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు శాసనసభలో ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక మంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మండలిలో సీనియర్ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు. రేపు, ఎల్లుండి రెండు రోజులు వరుసగా సెలవులు ఉంటాయి. ఈ నెల 23వ తేదీన తిరిగి అసెంబ్లీ పున:ప్రారంభం అవుతుంది. ఆ రోజు నుంచి వరుసగా రెండు, మూడు రోజులపాటు బడ్జెట్పై మండలిలో చర్చ కొనసాగనుంది. ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
