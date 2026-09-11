LIVE : శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : September 11, 2026 at 10:03 AM IST
Assembly Monsoon Sessions 2026 Live : ఐదో రోజు వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమంతో ప్రారంభమయ్యాయి. సభ ముందుకు కోర్ అర్బన్ రీజియన్-ఇంటిగ్రేటెడ్ గవర్నెన్స్ బిల్లును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టారు. ప్రజా విశ్వాసం నిబంధనల సవరణ బిల్లు ప్రవేశానికి మంత్రి శ్రీధర్బాబు అనుమతి కోరనున్నారు. మున్సిపాలిటీస్ నాలుగో సవరణ బిల్లు ఆమోదానికి సీఎం ప్రతిపాదించనున్నారు. అనంతరం జనగణన-2027లో ఓబీసీలను రెండో దశ ప్రశ్నావళిలో చేర్చడంపై, విద్యా రంగంలో చేపడుతున్న కార్యక్రమాలపై స్వల్పకాలిక చర్చ ఉండనుంది. ఇప్పటికే పంచాయతీ రాజ్ చట్ట సవరణకు శాసనసభ గురువారమే ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో గ్రామ పంచాయతీలకు వచ్చే ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వ ఖజానాలో జమ చేసే అవసరం లేదని పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క తెలిపారు. వాటిని వినియోగించేందుకు ఖజానా ఆమోదం కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు. సభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి క్యూర్ గవర్నెన్స్ బిల్లును ప్రవేశపెడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Assembly Monsoon Sessions 2026 Live : ఐదో రోజు వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమంతో ప్రారంభమయ్యాయి. సభ ముందుకు కోర్ అర్బన్ రీజియన్-ఇంటిగ్రేటెడ్ గవర్నెన్స్ బిల్లును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టారు. ప్రజా విశ్వాసం నిబంధనల సవరణ బిల్లు ప్రవేశానికి మంత్రి శ్రీధర్బాబు అనుమతి కోరనున్నారు. మున్సిపాలిటీస్ నాలుగో సవరణ బిల్లు ఆమోదానికి సీఎం ప్రతిపాదించనున్నారు. అనంతరం జనగణన-2027లో ఓబీసీలను రెండో దశ ప్రశ్నావళిలో చేర్చడంపై, విద్యా రంగంలో చేపడుతున్న కార్యక్రమాలపై స్వల్పకాలిక చర్చ ఉండనుంది. ఇప్పటికే పంచాయతీ రాజ్ చట్ట సవరణకు శాసనసభ గురువారమే ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో గ్రామ పంచాయతీలకు వచ్చే ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వ ఖజానాలో జమ చేసే అవసరం లేదని పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క తెలిపారు. వాటిని వినియోగించేందుకు ఖజానా ఆమోదం కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు. సభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి క్యూర్ గవర్నెన్స్ బిల్లును ప్రవేశపెడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.