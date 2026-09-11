ETV Bharat / Videos

LIVE : శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
శాసనసభ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 10:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Assembly Monsoon Sessions 2026 Live : ఐదో రోజు వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమంతో ప్రారంభమయ్యాయి. సభ ముందుకు కోర్ అర్బన్ రీజియన్-ఇంటిగ్రేటెడ్ గవర్నెన్స్ బిల్లును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టారు. ప్రజా విశ్వాసం నిబంధనల సవరణ బిల్లు ప్రవేశానికి మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు అనుమతి కోరనున్నారు. మున్సిపాలిటీస్ నాలుగో సవరణ బిల్లు ఆమోదానికి సీఎం ప్రతిపాదించనున్నారు. అనంతరం జనగణన-2027లో ఓబీసీలను రెండో దశ ప్రశ్నావళిలో చేర్చడంపై, విద్యా రంగంలో చేపడుతున్న కార్యక్రమాలపై స్వల్పకాలిక చర్చ ఉండనుంది. ఇప్పటికే పంచాయతీ రాజ్ చట్ట సవరణకు శాసనసభ గురువారమే ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో గ్రామ పంచాయతీలకు వచ్చే ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వ ఖజానాలో జమ చేసే అవసరం లేదని పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క తెలిపారు. వాటిని వినియోగించేందుకు ఖజానా ఆమోదం కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు. సభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి క్యూర్​ గవర్నెన్స్​ బిల్లును ప్రవేశపెడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Assembly Monsoon Sessions 2026 Live : ఐదో రోజు వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమంతో ప్రారంభమయ్యాయి. సభ ముందుకు కోర్ అర్బన్ రీజియన్-ఇంటిగ్రేటెడ్ గవర్నెన్స్ బిల్లును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టారు. ప్రజా విశ్వాసం నిబంధనల సవరణ బిల్లు ప్రవేశానికి మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు అనుమతి కోరనున్నారు. మున్సిపాలిటీస్ నాలుగో సవరణ బిల్లు ఆమోదానికి సీఎం ప్రతిపాదించనున్నారు. అనంతరం జనగణన-2027లో ఓబీసీలను రెండో దశ ప్రశ్నావళిలో చేర్చడంపై, విద్యా రంగంలో చేపడుతున్న కార్యక్రమాలపై స్వల్పకాలిక చర్చ ఉండనుంది. ఇప్పటికే పంచాయతీ రాజ్ చట్ట సవరణకు శాసనసభ గురువారమే ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో గ్రామ పంచాయతీలకు వచ్చే ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వ ఖజానాలో జమ చేసే అవసరం లేదని పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క తెలిపారు. వాటిని వినియోగించేందుకు ఖజానా ఆమోదం కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు. సభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి క్యూర్​ గవర్నెన్స్​ బిల్లును ప్రవేశపెడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA LEGISLATIVE ASSEMBLY
ASSEMBLY MONSOON SESSIONS 2026
CM REVANTH REDDY
ASSEMBLY MONSOON SESSIONS 2026

ఇలాంటి కథనాలు

Council Monsoon Sessions 2026

LIVE : శాసనమండలి వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 11, 2026 at 10:03 AM IST
Telangana Legislative Council Session Live

LIVE : తెలంగాణ శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

September 10, 2026 at 10:11 AM IST
Telangana Assembly Sessions LIVE

LIVE : తెలంగాణ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

September 10, 2026 at 10:06 AM IST
BRS Working president KTR Live

LIVE : గవర్నర్​ను కలిసిన అనంతరం కేటీఆర్​ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

September 9, 2026 at 1:22 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.