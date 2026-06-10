LIVE : దిగ్గజ దర్శకుడు భారతీరాజాకు ప్రముఖుల నివాళులు - చెన్నై నుంచి ప్రత్యక్షప్రసారం - DIRECTOR BHARATHIRAJA PASSED AWAY
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Published : June 10, 2026 at 9:28 AM IST
Legendary Director Bharathiraja Passed Away Due To Ill Health Live : వయోభారంతో లెజెండరీ దర్శకుడు భారతీరాజా (84) తుదిశ్వాస విడిచారు. నటుడు, దర్శకుడు, నిర్మాతగానూ ఆయన రాణించారు. ఆయన మృతికి తమిళ, తెలుగు దర్శకులు, నటులు, నిర్మాతులు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. సినిమా రంగానికి భారతీరాజా చేసిన సేవలను, ఆయనతో తమకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. తమిళనాడు అల్లినగరం తేణిలో 1941 జులై 17న భారతీరాజా జన్మించారు. తెలుగులో చేసిన సీతాకోకచిలుక చిత్రానికి ఉత్తమ చిత్రంగా జాతీయ పురస్కారం లభించింది. 1981లో సీతాకోకచిలుక చిత్రానికి ఉత్తమ దర్శకుడిగా నంది అవార్డు దక్కింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో చేసిన ఆరాధన చిత్రానికి విమర్శకుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. మంగమ్మగారి మనవడు చిత్రానికి భారతీరాజా కథను అందించారు. పల్నాటి పౌరుషం చిత్రానికి స్క్రీన్ప్లే అందించారు. సీతాకోకచిలుక, ఎర్ర గులాబీలు, టిక్ టిక్ టిక్, జమదగ్ని, ఆరాధన, కొత్త జీవితాలు, యువతరం పిలిచింది, ఈతరం ఇల్లాలు వంటి పలు తెలుగు చిత్రాలకూ భారతీరాజా దర్శకత్వం చేశారు.
పురస్కారాలు: 2004లో కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతీరాజాను పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది. 1986లో 'ముధల్ మరియాథై' చిత్రానికి జాతీయ ఉత్తమ తమిళ సినిమా అవార్డు దక్కింది. 1996లో 'అంతిమంతారై' చిత్రానికి జాతీయ ఉత్తమ తమిళ సినిమా అవార్డు లభించింది. 2014లో భారతీరాజాకు సైమా లైఫ్టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు వరించింది.
Legendary Director Bharathiraja Passed Away Due To Ill Health Live : వయోభారంతో లెజెండరీ దర్శకుడు భారతీరాజా (84) తుదిశ్వాస విడిచారు. నటుడు, దర్శకుడు, నిర్మాతగానూ ఆయన రాణించారు. ఆయన మృతికి తమిళ, తెలుగు దర్శకులు, నటులు, నిర్మాతులు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. సినిమా రంగానికి భారతీరాజా చేసిన సేవలను, ఆయనతో తమకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. తమిళనాడు అల్లినగరం తేణిలో 1941 జులై 17న భారతీరాజా జన్మించారు. తెలుగులో చేసిన సీతాకోకచిలుక చిత్రానికి ఉత్తమ చిత్రంగా జాతీయ పురస్కారం లభించింది. 1981లో సీతాకోకచిలుక చిత్రానికి ఉత్తమ దర్శకుడిగా నంది అవార్డు దక్కింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో చేసిన ఆరాధన చిత్రానికి విమర్శకుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. మంగమ్మగారి మనవడు చిత్రానికి భారతీరాజా కథను అందించారు. పల్నాటి పౌరుషం చిత్రానికి స్క్రీన్ప్లే అందించారు. సీతాకోకచిలుక, ఎర్ర గులాబీలు, టిక్ టిక్ టిక్, జమదగ్ని, ఆరాధన, కొత్త జీవితాలు, యువతరం పిలిచింది, ఈతరం ఇల్లాలు వంటి పలు తెలుగు చిత్రాలకూ భారతీరాజా దర్శకత్వం చేశారు.
పురస్కారాలు: 2004లో కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతీరాజాను పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది. 1986లో 'ముధల్ మరియాథై' చిత్రానికి జాతీయ ఉత్తమ తమిళ సినిమా అవార్డు దక్కింది. 1996లో 'అంతిమంతారై' చిత్రానికి జాతీయ ఉత్తమ తమిళ సినిమా అవార్డు లభించింది. 2014లో భారతీరాజాకు సైమా లైఫ్టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు వరించింది.