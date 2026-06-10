ETV Bharat / Videos

LIVE : దిగ్గజ దర్శకుడు భారతీరాజాకు ప్రముఖుల నివాళులు - చెన్నై నుంచి ప్రత్యక్షప్రసారం - DIRECTOR BHARATHIRAJA PASSED AWAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Director Bharathiraja Passed Away (Bharathiraja Facebook Page)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 10, 2026 at 9:28 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Legendary Director Bharathiraja Passed Away Due To Ill Health Live : వయోభారంతో లెజెండరీ దర్శకుడు భారతీరాజా (84) తుదిశ్వాస విడిచారు. నటుడు, దర్శకుడు, నిర్మాతగానూ ఆయన రాణించారు. ఆయన మృతికి తమిళ, తెలుగు దర్శకులు, నటులు, నిర్మాతులు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. సినిమా రంగానికి భారతీరాజా చేసిన సేవలను, ఆయనతో తమకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. తమిళనాడు అల్లినగరం తేణిలో 1941 జులై 17న భారతీరాజా జన్మించారు. తెలుగులో చేసిన సీతాకోకచిలుక చిత్రానికి ఉత్తమ చిత్రంగా జాతీయ పురస్కారం లభించింది. 1981లో సీతాకోకచిలుక చిత్రానికి ఉత్తమ దర్శకుడిగా నంది అవార్డు దక్కింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో చేసిన ఆరాధన చిత్రానికి విమర్శకుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. మంగమ్మగారి మనవడు చిత్రానికి  భారతీరాజా కథను అందించారు. పల్నాటి పౌరుషం చిత్రానికి స్క్రీన్‌ప్లే అందించారు. సీతాకోకచిలుక, ఎర్ర గులాబీలు, టిక్ టిక్‌ టిక్‌, జమదగ్ని, ఆరాధన, కొత్త జీవితాలు, యువతరం పిలిచింది, ఈతరం ఇల్లాలు వంటి పలు తెలుగు చిత్రాలకూ భారతీరాజా దర్శకత్వం చేశారు. 

పురస్కారాలు: 2004లో  కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతీరాజాను పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది. 1986లో 'ముధల్‌ మరియాథై' చిత్రానికి జాతీయ ఉత్తమ తమిళ సినిమా అవార్డు దక్కింది. 1996లో 'అంతిమంతారై' చిత్రానికి జాతీయ ఉత్తమ తమిళ సినిమా అవార్డు లభించింది. 2014లో భారతీరాజాకు సైమా లైఫ్‌టైమ్‌ అచీవ్‌మెంట్‌ అవార్డు వరించింది.

Legendary Director Bharathiraja Passed Away Due To Ill Health Live : వయోభారంతో లెజెండరీ దర్శకుడు భారతీరాజా (84) తుదిశ్వాస విడిచారు. నటుడు, దర్శకుడు, నిర్మాతగానూ ఆయన రాణించారు. ఆయన మృతికి తమిళ, తెలుగు దర్శకులు, నటులు, నిర్మాతులు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. సినిమా రంగానికి భారతీరాజా చేసిన సేవలను, ఆయనతో తమకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. తమిళనాడు అల్లినగరం తేణిలో 1941 జులై 17న భారతీరాజా జన్మించారు. తెలుగులో చేసిన సీతాకోకచిలుక చిత్రానికి ఉత్తమ చిత్రంగా జాతీయ పురస్కారం లభించింది. 1981లో సీతాకోకచిలుక చిత్రానికి ఉత్తమ దర్శకుడిగా నంది అవార్డు దక్కింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో చేసిన ఆరాధన చిత్రానికి విమర్శకుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. మంగమ్మగారి మనవడు చిత్రానికి  భారతీరాజా కథను అందించారు. పల్నాటి పౌరుషం చిత్రానికి స్క్రీన్‌ప్లే అందించారు. సీతాకోకచిలుక, ఎర్ర గులాబీలు, టిక్ టిక్‌ టిక్‌, జమదగ్ని, ఆరాధన, కొత్త జీవితాలు, యువతరం పిలిచింది, ఈతరం ఇల్లాలు వంటి పలు తెలుగు చిత్రాలకూ భారతీరాజా దర్శకత్వం చేశారు. 

పురస్కారాలు: 2004లో  కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతీరాజాను పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది. 1986లో 'ముధల్‌ మరియాథై' చిత్రానికి జాతీయ ఉత్తమ తమిళ సినిమా అవార్డు దక్కింది. 1996లో 'అంతిమంతారై' చిత్రానికి జాతీయ ఉత్తమ తమిళ సినిమా అవార్డు లభించింది. 2014లో భారతీరాజాకు సైమా లైఫ్‌టైమ్‌ అచీవ్‌మెంట్‌ అవార్డు వరించింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

LEGENDARY DIRECTOR BHARATHIRAJA
DIRECTOR BHARATHIRAJA LIVE
BHARATHIRAJA PASSED AWAY LIVE
DIRECTOR BHARATHIRAJA PASSED AWAY
DIRECTOR BHARATHIRAJA PASSED AWAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM Revanth Reddy At Secunderabad Parade Ground

LIVE : మహిళా సంఘాలకు మరో 400 కొత్త బస్సులు అందజేస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

June 9, 2026 at 5:27 PM IST
Uttam Kumar On Rabi Crop

LIVE : ధాన్యం కొనుగోళ్లపై మంత్రి ఉత్తమ్ ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 9, 2026 at 4:14 PM IST
Fish prasadam Distribution Live

LIVE : నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్​ గ్రౌండ్స్​లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ ప్రారంభం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 8, 2026 at 10:30 PM IST
CM Revanth Reddy Visits Cyberabad Live

LIVE : సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ భవనానికి సీఎం రేవంత్ శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 8, 2026 at 6:25 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.