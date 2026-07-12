రావి ఆకుపై ఎస్.జానకి చిత్రం - వినూత్నంగా నివాళులు - రావి ఆకుపై జానకి చిత్రం
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Published : July 12, 2026 at 7:27 PM IST
Leaf Artist Shiva Kumar Paid Tribute Singer Janaki With Portrait On Peepal Leaf : తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్కు చెందిన ప్రముఖ లీఫ్ ఆర్టిస్ట్ గుండు శివ కుమార్ గాయని గానకోకిల ఎస్.జానకికి వినూత్నంగా నివాళులర్పించారు. జానకి చిత్రాన్ని రావి ఆకుపై అద్భుతంగా చెక్కి నివాళులర్పించారు. ఈ అరుదైన కళాఖండం ద్వారా ఆమెపై ఉన్న గౌరవాన్ని, భారతీయ సంగీతానికి ఆమె చేసిన విశిష్ట సేవలను ఆయన కొనియాడారు. ఎంతో ఓర్పుతో, అత్యంత సూక్ష్మమైన పరికరాలను ఉపయోగించి ఆకుపై ఎస్. జానకి గారి రూపాన్ని కళాత్మకంగా మలిచారు. గానకోకిల జానకి పాడిన వేలాది మధుర గీతాలు భారతీయ సంగీత చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయాయని శివ కుమార్ తెలిపారు. ఆమె భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా, ఆమె గాత్రం తరతరాలకు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంటుందని కొనియాడారు. గొప్ప కళాకారుల కళ ఎప్పటికీ సజీవంగానే ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. శివ కుమార్ గత కొన్నేళ్లుగా ప్రముఖులు, సామాజిక సేవకులు, కళాకారులు, వివిధ ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం రావి ఆకుపై చేతితో లీఫ్ ఆర్ట్ రూపొందిస్తూ తన ప్రత్యేక కళతో గుర్తింపు పొందుతున్నారు.
Leaf Artist Shiva Kumar Paid Tribute Singer Janaki With Portrait On Peepal Leaf : తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్కు చెందిన ప్రముఖ లీఫ్ ఆర్టిస్ట్ గుండు శివ కుమార్ గాయని గానకోకిల ఎస్.జానకికి వినూత్నంగా నివాళులర్పించారు. జానకి చిత్రాన్ని రావి ఆకుపై అద్భుతంగా చెక్కి నివాళులర్పించారు. ఈ అరుదైన కళాఖండం ద్వారా ఆమెపై ఉన్న గౌరవాన్ని, భారతీయ సంగీతానికి ఆమె చేసిన విశిష్ట సేవలను ఆయన కొనియాడారు. ఎంతో ఓర్పుతో, అత్యంత సూక్ష్మమైన పరికరాలను ఉపయోగించి ఆకుపై ఎస్. జానకి గారి రూపాన్ని కళాత్మకంగా మలిచారు. గానకోకిల జానకి పాడిన వేలాది మధుర గీతాలు భారతీయ సంగీత చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయాయని శివ కుమార్ తెలిపారు. ఆమె భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా, ఆమె గాత్రం తరతరాలకు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంటుందని కొనియాడారు. గొప్ప కళాకారుల కళ ఎప్పటికీ సజీవంగానే ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. శివ కుమార్ గత కొన్నేళ్లుగా ప్రముఖులు, సామాజిక సేవకులు, కళాకారులు, వివిధ ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం రావి ఆకుపై చేతితో లీఫ్ ఆర్ట్ రూపొందిస్తూ తన ప్రత్యేక కళతో గుర్తింపు పొందుతున్నారు.