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చేతిలో ఉండాల్సిన ఓటర్ కార్డు చెత్తకుప్పలో - VOTER CARDS FOUND IN GARBAGE HEAP

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చెత్తకుప్పలో ఓటర్ కార్డుల ప్రత్యక్షం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 13, 2026 at 8:01 PM IST

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Voter Cards Found In Garbage Heap Hyderabad : ప్రజల చేతిలో ఉండాల్సిన ఓటర్ ఐడీ కార్డులు చెత్తకుప్పలో దర్శనమివ్వడం కలకలం సృష్టించింది. పోస్ట్‌ ఆఫీసు నుంచి జనాలకు చేరాల్సిన ఓటర్ ఐడీ కార్డులు చెత్తకుప్పల చెంతకు చేరాయి. ఈ ఘటన హైదరాబాద్​ పహాడీషరీఫ్​లోని జల్​పల్లి చెరువువద్ద చోటుచేసుకొంది. వివరాల్లోకి వెళితే, హైదరాబాద్ కమిషనరేట్‌ పహాడీషరీఫ్‌ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోని జల్‌పల్లి చెరువు వద్ద ఉన్న చెత్తకుప్పలో పెద్ద ఎత్తున ఓటర్ ఐడీకార్డులను స్థానికులు గుర్తించారు. వెంటనే ఈ సమాచారాన్ని పోలీసులకు అందజేశారు. దీంతో పోలీసులు ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఓటర్ ఐడీ కార్డులు ఉన్న సంచిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి జనాలకు చేరాల్సిన ఓటర్ ఐడి కార్డులు చెత్తకుప్పలో దర్శనం ఇవ్వడంతో స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓటర్ ఐడి కార్డులను చెత్తకుప్పలో వేసిన వ్యక్తులను వెంటనే గుర్తించి వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

Voter Cards Found In Garbage Heap Hyderabad : ప్రజల చేతిలో ఉండాల్సిన ఓటర్ ఐడీ కార్డులు చెత్తకుప్పలో దర్శనమివ్వడం కలకలం సృష్టించింది. పోస్ట్‌ ఆఫీసు నుంచి జనాలకు చేరాల్సిన ఓటర్ ఐడీ కార్డులు చెత్తకుప్పల చెంతకు చేరాయి. ఈ ఘటన హైదరాబాద్​ పహాడీషరీఫ్​లోని జల్​పల్లి చెరువువద్ద చోటుచేసుకొంది. వివరాల్లోకి వెళితే, హైదరాబాద్ కమిషనరేట్‌ పహాడీషరీఫ్‌ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోని జల్‌పల్లి చెరువు వద్ద ఉన్న చెత్తకుప్పలో పెద్ద ఎత్తున ఓటర్ ఐడీకార్డులను స్థానికులు గుర్తించారు. వెంటనే ఈ సమాచారాన్ని పోలీసులకు అందజేశారు. దీంతో పోలీసులు ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఓటర్ ఐడీ కార్డులు ఉన్న సంచిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి జనాలకు చేరాల్సిన ఓటర్ ఐడి కార్డులు చెత్తకుప్పలో దర్శనం ఇవ్వడంతో స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓటర్ ఐడి కార్డులను చెత్తకుప్పలో వేసిన వ్యక్తులను వెంటనే గుర్తించి వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

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చెత్తకుప్పలో ఓటర్ ఐడీ కార్డులు
VOTER CARDS FOUND IN GARBAGE HEAP

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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