చేతిలో ఉండాల్సిన ఓటర్ కార్డు చెత్తకుప్పలో - VOTER CARDS FOUND IN GARBAGE HEAP
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Published : July 13, 2026 at 8:01 PM IST
Voter Cards Found In Garbage Heap Hyderabad : ప్రజల చేతిలో ఉండాల్సిన ఓటర్ ఐడీ కార్డులు చెత్తకుప్పలో దర్శనమివ్వడం కలకలం సృష్టించింది. పోస్ట్ ఆఫీసు నుంచి జనాలకు చేరాల్సిన ఓటర్ ఐడీ కార్డులు చెత్తకుప్పల చెంతకు చేరాయి. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ పహాడీషరీఫ్లోని జల్పల్లి చెరువువద్ద చోటుచేసుకొంది. వివరాల్లోకి వెళితే, హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పహాడీషరీఫ్ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోని జల్పల్లి చెరువు వద్ద ఉన్న చెత్తకుప్పలో పెద్ద ఎత్తున ఓటర్ ఐడీకార్డులను స్థానికులు గుర్తించారు. వెంటనే ఈ సమాచారాన్ని పోలీసులకు అందజేశారు. దీంతో పోలీసులు ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఓటర్ ఐడీ కార్డులు ఉన్న సంచిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి జనాలకు చేరాల్సిన ఓటర్ ఐడి కార్డులు చెత్తకుప్పలో దర్శనం ఇవ్వడంతో స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓటర్ ఐడి కార్డులను చెత్తకుప్పలో వేసిన వ్యక్తులను వెంటనే గుర్తించి వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
Voter Cards Found In Garbage Heap Hyderabad : ప్రజల చేతిలో ఉండాల్సిన ఓటర్ ఐడీ కార్డులు చెత్తకుప్పలో దర్శనమివ్వడం కలకలం సృష్టించింది. పోస్ట్ ఆఫీసు నుంచి జనాలకు చేరాల్సిన ఓటర్ ఐడీ కార్డులు చెత్తకుప్పల చెంతకు చేరాయి. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ పహాడీషరీఫ్లోని జల్పల్లి చెరువువద్ద చోటుచేసుకొంది. వివరాల్లోకి వెళితే, హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పహాడీషరీఫ్ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోని జల్పల్లి చెరువు వద్ద ఉన్న చెత్తకుప్పలో పెద్ద ఎత్తున ఓటర్ ఐడీకార్డులను స్థానికులు గుర్తించారు. వెంటనే ఈ సమాచారాన్ని పోలీసులకు అందజేశారు. దీంతో పోలీసులు ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఓటర్ ఐడీ కార్డులు ఉన్న సంచిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి జనాలకు చేరాల్సిన ఓటర్ ఐడి కార్డులు చెత్తకుప్పలో దర్శనం ఇవ్వడంతో స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓటర్ ఐడి కార్డులను చెత్తకుప్పలో వేసిన వ్యక్తులను వెంటనే గుర్తించి వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.