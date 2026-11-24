కార్తిక దీపాల కాంతుల్లో భద్రాద్రి గోదావరి - పుణ్యస్నానాలకు పోటెత్తిన భక్తజనం
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Published : November 24, 2026 at 1:04 PM IST
కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా భద్రాచలంలోని పవిత్ర గోదావరి నది వద్ద పుణ్యస్నానాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. భారీగా కదిలి వచ్చిన భక్తులతో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం రద్దీగా మారింది. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు అధిక సంఖ్యలో కదిలి రావడంతో రహదారులన్నీ ట్రాఫిక్తో నిండిపోయాయి. గోదావరి వద్ద పలు రహదారుల్లో వాహనాల రద్దీ పెరగడంతో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి కదిలి వచ్చిన భక్తులు ముందుగా పవిత్ర గోదావరి నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. అనంతరం గోదావరి నదిలో కార్తిక దీపాలను వదులుతూ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. నది ఒడ్డున గల శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద ఆంజనేయ స్వామి మందిరం దగ్గర మహిళలు 365 వత్తుల దీపాలు, ఉసిరి దీపాలు, పిండి దీపాలను వెలిగిస్తూ మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.
భద్రాచలంలోని గోదావరి నదిలో కార్తిక దీపాలు వదిలాము. ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. భక్తుల రద్దీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. నదీ పరివాహక ప్రాంతమంతా సందడిగా ఉంది. - మహిళలు
కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా భద్రాచలంలోని పవిత్ర గోదావరి నది వద్ద పుణ్యస్నానాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. భారీగా కదిలి వచ్చిన భక్తులతో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం రద్దీగా మారింది. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు అధిక సంఖ్యలో కదిలి రావడంతో రహదారులన్నీ ట్రాఫిక్తో నిండిపోయాయి. గోదావరి వద్ద పలు రహదారుల్లో వాహనాల రద్దీ పెరగడంతో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి కదిలి వచ్చిన భక్తులు ముందుగా పవిత్ర గోదావరి నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. అనంతరం గోదావరి నదిలో కార్తిక దీపాలను వదులుతూ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. నది ఒడ్డున గల శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద ఆంజనేయ స్వామి మందిరం దగ్గర మహిళలు 365 వత్తుల దీపాలు, ఉసిరి దీపాలు, పిండి దీపాలను వెలిగిస్తూ మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.
భద్రాచలంలోని గోదావరి నదిలో కార్తిక దీపాలు వదిలాము. ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. భక్తుల రద్దీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. నదీ పరివాహక ప్రాంతమంతా సందడిగా ఉంది. - మహిళలు