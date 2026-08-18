'ఎంత అందంగా ఉన్నానో'- సెలూన్లో 2గంటల పాటు అద్దం చూసుకున్న కొండముచ్చు! - LANGUR IN SALON VIRAL VIDEO
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Published : August 18, 2026 at 2:17 PM IST
Langur In Salon Viral Video : 'నేను ఎంత అందంగా ఉన్నానో' అంటూ ఓ కొండముచ్చు సెలూన్లోకి దూరి తనను తాను అద్దంలో చూసుకుంటూ మురిసిపోయింది. ఆ ఆసక్తికర ఘటన ఝార్ఖండ్లోని గఢ్వా జిల్లా కండి ప్రాంతంలో జరిగింది. అయితే సోమవారం ఓ కొండముచ్చు అనుకోకుండా స్థానికంగా ఉన్న సెలూన్లోకి ప్రవేశించింది. దాన్ని చూసిన సెలూన్ యజమాని భయంతో వెంటనే బయటకు పరుగులు తీశాడు. విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు అక్కడికి పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకున్నారు.
అయితే బయట జనం గుమిగూడినా కొండముచ్చు ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. సెలూన్లోని అద్దం ముందు కూర్చుని తన ప్రతిబింబాన్ని ఆసక్తిగా గమనించింది. అద్దం దగ్గరకు వెళ్లడం, మళ్లీ వెనక్కి రావడం, మెడను అటూ ఇటూ తిప్పడం, రకరకాల భంగిమల్లో కూర్చోవడం చేస్తూ దాదాపు రెండు గంటల పాటు అద్దంలో తనను తాను చూసుకుంది. ఆ వింత చేష్టలను చూసిన స్థానికులు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో వీడియోలు తీశారు. చివరకు ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా కొండముచ్చు సెలూన్ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయింది. ప్రస్తుతం ఆ ఫన్నీ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Langur In Salon Viral Video : 'నేను ఎంత అందంగా ఉన్నానో' అంటూ ఓ కొండముచ్చు సెలూన్లోకి దూరి తనను తాను అద్దంలో చూసుకుంటూ మురిసిపోయింది. ఆ ఆసక్తికర ఘటన ఝార్ఖండ్లోని గఢ్వా జిల్లా కండి ప్రాంతంలో జరిగింది. అయితే సోమవారం ఓ కొండముచ్చు అనుకోకుండా స్థానికంగా ఉన్న సెలూన్లోకి ప్రవేశించింది. దాన్ని చూసిన సెలూన్ యజమాని భయంతో వెంటనే బయటకు పరుగులు తీశాడు. విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు అక్కడికి పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకున్నారు.
అయితే బయట జనం గుమిగూడినా కొండముచ్చు ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. సెలూన్లోని అద్దం ముందు కూర్చుని తన ప్రతిబింబాన్ని ఆసక్తిగా గమనించింది. అద్దం దగ్గరకు వెళ్లడం, మళ్లీ వెనక్కి రావడం, మెడను అటూ ఇటూ తిప్పడం, రకరకాల భంగిమల్లో కూర్చోవడం చేస్తూ దాదాపు రెండు గంటల పాటు అద్దంలో తనను తాను చూసుకుంది. ఆ వింత చేష్టలను చూసిన స్థానికులు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో వీడియోలు తీశారు. చివరకు ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా కొండముచ్చు సెలూన్ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయింది. ప్రస్తుతం ఆ ఫన్నీ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.