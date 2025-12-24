ETV Bharat / Videos

ఇనుమూరులో గిరిజన-గిరిజనేతరుల మధ్య భూవివాదం - ఉద్రిక్తత - LAND ISSUE BUTTAYGUDEM ELURU

ఇనుమూరులో గిరిజన-గిరిజనేతరుల మధ్య భూవివాదం - ఉద్రిక్తత

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 4:43 PM IST

Land Issue in Buttaygudem of Eluru District : ఏలూరు జిల్లా బుట్టాయగూడెం మండలం ఇనుమూరు శివారున గిరిజనులు, గిరిజనేతరుల మధ్య నెలకొన్న భూవివాదం మంగళవారం తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది. 1/70, ఎల్‌టీఆర్‌ పరిధిలో ఉన్న భూమిని పూర్వీకుల నుంచి బాగు చేసుకుని సాగు చేసుకుంటున్నామని గిరిజనులు చెబుతుండగా ఇది తమకు చెందిన భూమి అని గిరిజనేతరులు వాదిస్తున్నారు. ఈ వాదన గొడవలకు దారి తీసింది.

ఈ క్రమంలో సత్యనారాయణ అనే గిరిజనేతర రైతు తన భూమికి రక్షణ కల్పించాలని ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఉత్తర్వులను తెచ్చుకున్నారు. మంగళవారం పోలీసుల సహకారంతో తహసీల్దారు చలపతిరావు, సదరు భూమి వద్దకు వచ్చి గిరిజనులు సాగు చేస్తున్న మొక్కజొన్న పంటను దున్నేందుకు యత్నించారు. ఈ సమాచారం అందుకున్న గిరిజనులు అక్కడకు చేరుకుని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఆర్డీవో ప్రోటెక్షన్​ ఆర్డర్​ అమలు చేయడానికి వెళ్లిన తమపై ఓ వర్గం వారు కారంతో దాడి చేసి, వాహనాలను ధ్వంసం చేసినట్లు తహసీల్దారు చలపతిరావు చెప్పారు. ఈ ఘటనపై  బుట్టాయగూడెం పోలీసుస్టేషన్‌లో పోలవరం డీఎస్పీ వెంకటేశ్వరరావు సమీక్షించారు. అధికారులపై జరిగిన దాడి విషయంలో ఎలాంటి ఫిర్యాదు అందలేదని డీఎస్పీ తెలిపారు.

TAGGED:

LAND ISSUE TRIBALS AND OTHERS
LAND ISSUE BUTTAYGUDEM ELURU
LAND ISSUE ELURU DISTRICT
ఏలూరు భూవివాదం
LAND ISSUE BUTTAYGUDEM ELURU

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

