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LIVE : లాల్​దర్వాజ బోనాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LALDARWAZA BONALU 2026

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LALDARWAZA BONALU 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2026 at 8:19 AM IST

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Updated : August 9, 2026 at 6:03 PM IST

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LALDARWAZA BONALU 2026 LIVE : హైదరాబాద్‌లో నేడు ఘనంగా సిటీ, లాల్‌దర్వాజా బోనాలు జరుగుతున్నాయి. లాల్‌దర్వాజా సింహవాహిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాలతో నగరంలో ప్రత్యేక శోభ సంతరించుకుంది. సింహవాహిని అమ్మవారి 118వ వార్షిక బోనాల బ్రహ్మోత్సవాలకు సర్వం సిద్ధం అయ్యింది. బోనాల జాతరతో అమ్మవారి ఆలయాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. తెల్లవారుజాము నుంచే అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు, అలంకరణ కార్యక్రమాలు చేశారు. దేవాలయం తరఫున అమ్మవారికి తొలి బోనం సమర్పణ చేయనున్నారు. ప్రభుత్వం తరఫున అమ్మవారికి మంత్రులు పొన్నం, కొండా సురేఖ వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. రాత్రి 10.30 వరకు అమ్మవారికి బోనాలు, ఒడి బియ్యం, చీరె, సారె సమర్పణ ఉండనుంది. సాయంత్రం సింహవాహిని అమ్మవారి శాంతి కల్యాణం నిర్వహించనున్నారు. అమ్మవారి దర్శనానికి 5 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు వస్తారని అంచనా ఉంది. 2,500 మంది పోలీసులు, 100 సీసీ కెమెరాలతో భారీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. రేపు రంగం భవిష్యవాణి, పోతురాజుల విన్యాసాలు, భవానీ రథయాత్ర నిర్వహిస్తారు. లాల్​దర్వాజా బోనాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

LALDARWAZA BONALU 2026 LIVE : హైదరాబాద్‌లో నేడు ఘనంగా సిటీ, లాల్‌దర్వాజా బోనాలు జరుగుతున్నాయి. లాల్‌దర్వాజా సింహవాహిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాలతో నగరంలో ప్రత్యేక శోభ సంతరించుకుంది. సింహవాహిని అమ్మవారి 118వ వార్షిక బోనాల బ్రహ్మోత్సవాలకు సర్వం సిద్ధం అయ్యింది. బోనాల జాతరతో అమ్మవారి ఆలయాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. తెల్లవారుజాము నుంచే అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు, అలంకరణ కార్యక్రమాలు చేశారు. దేవాలయం తరఫున అమ్మవారికి తొలి బోనం సమర్పణ చేయనున్నారు. ప్రభుత్వం తరఫున అమ్మవారికి మంత్రులు పొన్నం, కొండా సురేఖ వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. రాత్రి 10.30 వరకు అమ్మవారికి బోనాలు, ఒడి బియ్యం, చీరె, సారె సమర్పణ ఉండనుంది. సాయంత్రం సింహవాహిని అమ్మవారి శాంతి కల్యాణం నిర్వహించనున్నారు. అమ్మవారి దర్శనానికి 5 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు వస్తారని అంచనా ఉంది. 2,500 మంది పోలీసులు, 100 సీసీ కెమెరాలతో భారీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. రేపు రంగం భవిష్యవాణి, పోతురాజుల విన్యాసాలు, భవానీ రథయాత్ర నిర్వహిస్తారు. లాల్​దర్వాజా బోనాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

Last Updated : August 9, 2026 at 6:03 PM IST

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LALDARWAZA BONALU 2026
LALDARWAZA BONALU 2026

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