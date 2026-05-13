కర్నూలు ట్రాఫిక్ S.I హరిప్రసాద్ సస్పెండ్ - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్ - KURNOOL SI HARIPRASAD SUSPENDED

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 12:20 PM IST

Kurnool Traffic Police Station S.I. Hariprasad Suspended : కర్నూలు ట్రాఫిక్ పోలీసు స్టేషన్ ఎస్సై హరిప్రసాద్​ను సర్వీసు నుంచి తొలగిస్తూ కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీ డాక్టర్ కోయ ప్రవీణ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లాకు చెందిన హరిప్రసాద్ 2012 బ్యాచ్​కు చెందిన అధికారి. నంద్యాల జిల్లాలో ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన ఈయనకు వివాదాస్పద పోలీసు అధికారిగా పేరుంది. గతంలో ఆళ్లగడ్డ రూరల్ పోలీసు స్టేషన్లో పనిచేస్తున్న సమయంలో ఓ ట్రాక్టర్ డ్రైవర్​ను  డబ్బు కోసం వేధించడంతో అతడు సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుంటూ ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. ఈ వీడియోను విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్​కు పంపారు. దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించిన డీజీపీ ఎస్సై హరిప్రసాద్​ను సస్పెండ్ చేయాలని ఆదేశించారు. దీంతో డీఐజీ ఆయన్ను సస్పెండ్ చేశారు.

సస్పెన్షన్ తొలగించిన తర్వాత చిత్తూరు జిల్లాకు వెళ్లి కొంతకాలం పనిచేశారు. ఇటీవలే కర్నూలు జిల్లాకు వచ్చిన ఆయన కర్నూలు ట్రాఫిక్ పోలీసు స్టేషన్లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. కొన్నేళ్ల కిందట నంద్యాల జిల్లాకు చెందిన ఓ యువతికి మాయమాటలు చెప్పి లోబర్చుకున్నారు. మూడేళ్ల పాటు సన్నిహితంగా ఉన్న ఆమెకు ఎస్సై వ్యవహారం తెలిసి దూరమై మరో వ్యక్తితో పెళ్లి నిశ్చయం చేసుకుంది. దీంతో ఎస్సై ఆమెను వేధిస్తూ బెదిరింపు చర్యలకు పాల్పడ్డారు. ఆమె వ్యక్తిగత ఫొటోలను, గతంలో అతనితో దిగిన ఫొటోలను ఆమెను పెళ్లి చేసుకోబోయే వ్యక్తికి పంపి వివాహాన్ని చెడగొట్టారు. దీని పై బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో విచారణకు ఆదేశించారు. విచారణలో వాస్తవమని తేలడంతో హరిప్రసాద్​ను సర్వీసు నుంచి తొలగిస్తూ కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీ చర్యలు తీసుకున్నారు.

