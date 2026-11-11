అప్పులు తీర్చేందుకు లారీనే ఎత్తుకెళ్లాడు - కానీ అడ్డంగా దొరికేశాడు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 5:36 PM IST
కర్నూలులో లారీ అపహరించిన ఇద్దరు నిందితులను నాలుగో పట్టణ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అప్పులు తీర్చేందుకు ఓ డ్రైవర్, పాత నేరస్థుడితో కలిసి ఈ దొంగతనానికి పాల్పడ్డాడు. సీసీ ఫుటేజీల ఆధారంగా విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు నిందితులను పట్టుకుని కటకటాల వెనక్కి నెట్టారు. కర్నూలు వన్టౌన్ పరిధిలోని దండిగేరికి చెందిన ప్రేమనాథ్ తన లారీని రిలయన్స్ మార్ట్ వద్ద ఉన్న అసోసియేషన్ యార్డులో పార్క్ చేశాడు. ఆదివారం ఆ లారీ అపహరణకు గురైంది. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఘటనా స్థలంలో సీసీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. దొంగతనానికి పాల్పడింది కర్నూలు ముజఫర్నగర్కు చెందిన సతీశ్, గోపాల్గా నిర్ధారించారు.
నిందితుల కదలికలపై పోలీసులకు పక్కా సమాచారం అందింది. పందిపాడు సమీపంలోని గోడ ఆంజనేయస్వామి గుడి వద్ద ఇద్దరినీ అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి రూ.10 లక్షల విలువ చేసే లారీని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సీఐ విక్రమ సింహా వెల్లడించారు. నిందితుల్లో సతీశ్ యాక్టింగ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నాడు. అప్పుల బాధ తాళలేక లారీని దొంగిలించి అమ్ముకోవాలని పథకం పన్నాడు. అతడికి గోపాల్ సహకరించాడు. గోపాల్పై ఇప్పటికే కర్నూలు, ఆత్మకూరు తదితర పోలీస్ స్టేషన్లలో ఎనిమిదికి పైగా దొంగతనం కేసులు ఉన్నాయి. వీరిద్దరిపై సస్పెక్ట్ షీట్లు తెరిచి నిఘా ఉంచుతామని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
కర్నూలులో లారీ అపహరించిన ఇద్దరు నిందితులను నాలుగో పట్టణ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అప్పులు తీర్చేందుకు ఓ డ్రైవర్, పాత నేరస్థుడితో కలిసి ఈ దొంగతనానికి పాల్పడ్డాడు. సీసీ ఫుటేజీల ఆధారంగా విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు నిందితులను పట్టుకుని కటకటాల వెనక్కి నెట్టారు. కర్నూలు వన్టౌన్ పరిధిలోని దండిగేరికి చెందిన ప్రేమనాథ్ తన లారీని రిలయన్స్ మార్ట్ వద్ద ఉన్న అసోసియేషన్ యార్డులో పార్క్ చేశాడు. ఆదివారం ఆ లారీ అపహరణకు గురైంది. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఘటనా స్థలంలో సీసీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. దొంగతనానికి పాల్పడింది కర్నూలు ముజఫర్నగర్కు చెందిన సతీశ్, గోపాల్గా నిర్ధారించారు.
నిందితుల కదలికలపై పోలీసులకు పక్కా సమాచారం అందింది. పందిపాడు సమీపంలోని గోడ ఆంజనేయస్వామి గుడి వద్ద ఇద్దరినీ అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి రూ.10 లక్షల విలువ చేసే లారీని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సీఐ విక్రమ సింహా వెల్లడించారు. నిందితుల్లో సతీశ్ యాక్టింగ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నాడు. అప్పుల బాధ తాళలేక లారీని దొంగిలించి అమ్ముకోవాలని పథకం పన్నాడు. అతడికి గోపాల్ సహకరించాడు. గోపాల్పై ఇప్పటికే కర్నూలు, ఆత్మకూరు తదితర పోలీస్ స్టేషన్లలో ఎనిమిదికి పైగా దొంగతనం కేసులు ఉన్నాయి. వీరిద్దరిపై సస్పెక్ట్ షీట్లు తెరిచి నిఘా ఉంచుతామని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.