LIVE : అగ్నికి ఆహుతైన ట్రావెల్స్ బస్సు - తాజా పరిస్థితిపై ప్రత్యక్ష ప్రసారం - KURNOOL BUS ACCIDENT LIVE

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 7:20 AM IST

Kurnool Bus Accident Live : కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఘోర బస్సు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరుకు వెళ్తున్న కావేరి ట్రావెల్స్‌ ప్రైవేట్‌ బస్సు (నంబర్‌ DD09 N9490) ఒక బైక్‌ను ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. క్షణాల్లోనే మంటలు బస్సు మొత్తం వ్యాపించడంతో పలువురు ప్రయాణికులు సజీవదహనమయ్యారు. బస్సులో సుమారు 40 మంది ప్రయాణికులు ఉండగా, అత్యవసర ద్వారం పగలగొట్టి 12 మంది బయటపడగలిగారు. వీరిని సమీప ఆస్పత్రికి తరలించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది, స్థానికులు కలసి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అయితే బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. డ్రైవర్‌, సిబ్బంది ప్రమాదం తర్వాత అక్కడి నుంచి పరారైనట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. దుబాయ్‌ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం, సీఎస్‌, ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించారు. క్షతగాత్రులకు తక్షణ వైద్య సహాయం అందించాలని, మృతుల కుటుంబాలకు సాయాన్ని ప్రకటించాలని ఆదేశించారు. పోలీసులు ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

TAGGED:

KAVERI TRAVELS BUS FIRE ACCIDENT
PRIVATE BUS FIRE IN KURNOOL
KURNOOL HIGHWAY BUS INCIDENT
KAVERI TRAVELS BUS BURNT
KURNOOL BUS ACCIDENT LIVE

