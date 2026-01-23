LIVE : సిట్ విచారణ అనంతరం కేటీఆర్ ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - KTR STATEMENT ON SIT LIVE
Published : January 23, 2026 at 6:45 PM IST
KTR Press Meet In Hyderabad Live : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ విచారణ అనంతరం బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ప్రెస్మీట్లో మాట్లాడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఫోన్లు ట్యాపింగ్ కావట్లేదని చెప్పే ధైర్యం ఎవరికైనా ఉందా? అని ఆయన అధికార పక్షన్ని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వాలను అస్థిరపరచాలనే కుట్రలను నిరోధించడానికి పోలీసు వ్యవస్థ తన పని తాను చేస్తుందని చెప్పారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటూ ఒక సీరియల్ మాదిరిగా రెండేళ్ల నుంచి నడిపిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. విచారణ పేరుతో ప్రభుత్వం నాటకాలాడుతోందని మండిపడ్డారు. తాను డ్రగ్స్ తీసుకుంటానని, హీరోయిన్లతో అంటూ అప్పుడప్పుడు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని వివరించారు. విచారణల పేరుతో కాలయాపన పనులే తప్ప, ఒరిగేదేమీ ఉండదని పేర్కొన్నారు. దొరికిన దొంగలకు ఊరంతా దొంగల మాదిరిగా కనిపిస్తుంటారు. తప్పు చేయనోళ్లు ఎప్పటికీ భయపడరు అని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. ప్రజల దృష్టిని మరల్చేందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇలాంటి కుట్రలు చేస్తుందని మండిపడ్డారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో విచారణకు ఎన్నిసార్లు పిలిచినా హాజరవుతానన్నారు. ఈ విషయంపై కేటీఆర్ ప్రత్యక్షప్రసారాన్ని 'ఈటీవీ భారత్'లో వీక్షిద్దాం.
