LIVE : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సందర్శించిన కేటీఆర్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BRS LEADERS VISIT TO KALESHWARAM
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Published : July 5, 2026 at 3:01 PM IST
KTR Visits Kaleshwaram Project Live : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సందర్శనకు వెళ్తున్న బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ను జనగామ జిల్లా పెంబర్తి వద్ద పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ వద్ద వృథాగా పోతున్న జలాలను పరశీలించేందుకు బీఆర్ఎస్ బృందంతో కలిసి హైదరాబాద్ నుంచి భారీ కాన్వాయ్తో కేటీఆర్ బయల్దేరారు. అయితే మూడు వాహనాలకే అనుమతి ఉందని పోలీసులు కేటీఆర్తో చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే ఉదయం నుంచి ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ నేతలు కేటీఆర్తో కలిసి వెళ్లకుండా పోలీసులు ముందస్తు అరెస్టులు చేస్తున్నారు. జనగామ, స్టేషన్ ఘనపూర్, హన్మకొండలో ఆ పార్టీ శ్రేణులు, కార్యకర్తల ముందస్తు అరెస్టులు కొనసాగుతున్నాయి. పరకాల, భూపాలపల్లి, వర్ధన్నపేటలో నేతలను గృహనిర్బంధం చేశారు. కన్నెపల్లి నుంచి లక్ష క్యూసెక్కుల నీరు వృథాగా సముద్రంలోకి పోతుందన్న కేటీఆర్ కన్నెపల్లి వద్ద నీటి లభ్యతను ప్రజలకు చూపించేందుకే వెళ్తున్నానని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. మేడిగడ్డతో సంబంధం లేకుండా కన్నెపల్లి నుంచి నీరిచ్చే అవకాశముందని అన్నారు.
KTR Visits Kaleshwaram Project Live : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సందర్శనకు వెళ్తున్న బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ను జనగామ జిల్లా పెంబర్తి వద్ద పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ వద్ద వృథాగా పోతున్న జలాలను పరశీలించేందుకు బీఆర్ఎస్ బృందంతో కలిసి హైదరాబాద్ నుంచి భారీ కాన్వాయ్తో కేటీఆర్ బయల్దేరారు. అయితే మూడు వాహనాలకే అనుమతి ఉందని పోలీసులు కేటీఆర్తో చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే ఉదయం నుంచి ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ నేతలు కేటీఆర్తో కలిసి వెళ్లకుండా పోలీసులు ముందస్తు అరెస్టులు చేస్తున్నారు. జనగామ, స్టేషన్ ఘనపూర్, హన్మకొండలో ఆ పార్టీ శ్రేణులు, కార్యకర్తల ముందస్తు అరెస్టులు కొనసాగుతున్నాయి. పరకాల, భూపాలపల్లి, వర్ధన్నపేటలో నేతలను గృహనిర్బంధం చేశారు. కన్నెపల్లి నుంచి లక్ష క్యూసెక్కుల నీరు వృథాగా సముద్రంలోకి పోతుందన్న కేటీఆర్ కన్నెపల్లి వద్ద నీటి లభ్యతను ప్రజలకు చూపించేందుకే వెళ్తున్నానని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. మేడిగడ్డతో సంబంధం లేకుండా కన్నెపల్లి నుంచి నీరిచ్చే అవకాశముందని అన్నారు.