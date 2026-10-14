LIVE : గోదావరిఖనిలో కేటీఆర్ ఆధ్వర్యంలో 'సింగరేణి కార్మిక గర్జన' - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : October 14, 2026 at 7:14 PM IST
KTR to Attend Singareni Garjana Sabha Live : పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతమైన గోదావరిఖనిలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు 'సింగరేణి కార్మిక గర్జన' పేరుతో భారీ ఎత్తున బహిరంగ సభకు శ్రీకారం చుట్టారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్తో పాటు పలువురు మాజీ మంత్రులు, కార్మిక నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గోదావరిఖని సింగరేణి స్టేడియంలో పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేశారు. సభా వేదిక, వీఐపీ గ్యాలరీ, షామియానాలు, ఫ్లడ్ లైట్లు సిద్ధం చేశారు. దీంతో కోల్ బెల్డు ప్రాంతం గులాబీమమైంది. సింగరేణి వ్యాప్తంగా 6 జిల్లాలలోని 11 ఏరియాల్లో ఉన్న సింగరేణి బొగ్గు గనుల్లో తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనుబంధ తెలంగాణ బొగ్గుగని కార్మిక సంఘం జెండా ఎగురవేశారు. సింగరేణిలో అనునిత్యం బొగ్గు స్కాములు, అవినీతి అక్రమాలు పెరిగిపోతున్నాయి. భవిష్యత్తులో సంస్థను కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వీర్యం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్న నేపథ్యంలో సింగరేణి సంస్థ పరిరక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
KTR to Attend Singareni Garjana Sabha Live : పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతమైన గోదావరిఖనిలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు 'సింగరేణి కార్మిక గర్జన' పేరుతో భారీ ఎత్తున బహిరంగ సభకు శ్రీకారం చుట్టారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్తో పాటు పలువురు మాజీ మంత్రులు, కార్మిక నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గోదావరిఖని సింగరేణి స్టేడియంలో పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేశారు. సభా వేదిక, వీఐపీ గ్యాలరీ, షామియానాలు, ఫ్లడ్ లైట్లు సిద్ధం చేశారు. దీంతో కోల్ బెల్డు ప్రాంతం గులాబీమమైంది. సింగరేణి వ్యాప్తంగా 6 జిల్లాలలోని 11 ఏరియాల్లో ఉన్న సింగరేణి బొగ్గు గనుల్లో తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనుబంధ తెలంగాణ బొగ్గుగని కార్మిక సంఘం జెండా ఎగురవేశారు. సింగరేణిలో అనునిత్యం బొగ్గు స్కాములు, అవినీతి అక్రమాలు పెరిగిపోతున్నాయి. భవిష్యత్తులో సంస్థను కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వీర్యం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్న నేపథ్యంలో సింగరేణి సంస్థ పరిరక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.