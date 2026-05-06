LIVE : రైతు సంగ్రామ సదస్సులో మాట్లాడుతున్న కేటీఆర్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - KTR FIRES ON CONGRESS LEADERS LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 6, 2026 at 12:41 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 12:56 PM IST
KTR Speech at Rythu Sangrama Sabha Live : వరంగల్లో రైతు సంగ్రామ సదస్సులో కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు. "వరంగల్ జిల్లా కాకతీయ పౌరుషాల గడ్డ. వరంగల్లో పోరాటాల విల్లు ఎక్కుపెడితే... ద్రోహుల గుండె ఝల్లుమంటుంది. రైతులకు జరిగిన మోసాలు గుర్తుచేసేందుకు రైతు సంగ్రామ సదస్సు పెట్టుకున్నాం. నాలుగేళ్ల కిందట ఇదే వరంగల్కు కాంగ్రెస్ పెద్దలు వచ్చారు. నాలుగేళ్ల కిందట కాంగ్రెస్ నేతలు వరంగల్ రైతు డిక్లరేషన్ ప్రకటించారు. రైతు డిక్లరేషన్ పేరిట కాంగ్రెస్ నయవంచనకు పాల్పడింది. రైతుల ఓట్ల కోసం నాలుగేళ్ల క్రితం కాంగ్రెస్ నేతలు కొంగజపం చేశారు. రైతు డిక్లరేషన్లో కాంగ్రెస్ హామీలను ఇచ్చింది. రైతు డిక్లరేషన్లో రైతులకు కాంగ్రెస్ నేతలు 34 హామీలు ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ హామీలను నమ్మి రైతులు ఓటు వేశారు. 100 రోజుల్లో హామీలు నెరవేరుస్తామన్నారు... 900 రోజులు అయినా నెరవేర్చలేదు. రైతు డిక్లరేషన్లో 34 హామీలు ఇస్తే ఒక్కటీ అమలు కాలేదు. రైతు డిక్లరేషన్ అనేది బోగస్పత్రం, చిత్తుకాగితం." అని కేటీఆర్ తెలిపారు.
KTR Speech at Rythu Sangrama Sabha Live : వరంగల్లో రైతు సంగ్రామ సదస్సులో కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు. "వరంగల్ జిల్లా కాకతీయ పౌరుషాల గడ్డ. వరంగల్లో పోరాటాల విల్లు ఎక్కుపెడితే... ద్రోహుల గుండె ఝల్లుమంటుంది. రైతులకు జరిగిన మోసాలు గుర్తుచేసేందుకు రైతు సంగ్రామ సదస్సు పెట్టుకున్నాం. నాలుగేళ్ల కిందట ఇదే వరంగల్కు కాంగ్రెస్ పెద్దలు వచ్చారు. నాలుగేళ్ల కిందట కాంగ్రెస్ నేతలు వరంగల్ రైతు డిక్లరేషన్ ప్రకటించారు. రైతు డిక్లరేషన్ పేరిట కాంగ్రెస్ నయవంచనకు పాల్పడింది. రైతుల ఓట్ల కోసం నాలుగేళ్ల క్రితం కాంగ్రెస్ నేతలు కొంగజపం చేశారు. రైతు డిక్లరేషన్లో కాంగ్రెస్ హామీలను ఇచ్చింది. రైతు డిక్లరేషన్లో రైతులకు కాంగ్రెస్ నేతలు 34 హామీలు ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ హామీలను నమ్మి రైతులు ఓటు వేశారు. 100 రోజుల్లో హామీలు నెరవేరుస్తామన్నారు... 900 రోజులు అయినా నెరవేర్చలేదు. రైతు డిక్లరేషన్లో 34 హామీలు ఇస్తే ఒక్కటీ అమలు కాలేదు. రైతు డిక్లరేషన్ అనేది బోగస్పత్రం, చిత్తుకాగితం." అని కేటీఆర్ తెలిపారు.