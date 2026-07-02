LIVE : తెలంగాణ భవన్లో మీడియాతో మాట్లాడుతున్న కేటీఆర్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - కేటీఆర్ లైవ్
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 2, 2026 at 12:04 PM IST
సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లతో రాజధాని హైదరాబాద్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితి తలెత్తింది. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చించేందుకు తెలంగాణ మంత్రులు సిద్ధమయ్యారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ తదితరులు గన్పార్క్ వద్దకు చేరుకున్నారు. బీఆర్ఎస్కు చెందిన మాజీ మంత్రులు ఎవరు వచ్చినా చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. సోమాజిగూడ ప్రెస్క్లబ్లో చర్చకు రావాలని అన్నారు. మరోవైపు మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు తెలంగాణ భవన్ నుంచి గన్పార్క్కు బయల్దేరారు. ఈ క్రమంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. ఆయన్ను వెళ్లనివ్వకుండా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, పోలీసులకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం, తోపులాట చోటు చేసుకున్నాయి. తాజా పరిస్థితులపై కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్ నుంచి మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లతో రాజధాని హైదరాబాద్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితి తలెత్తింది. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చించేందుకు తెలంగాణ మంత్రులు సిద్ధమయ్యారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ తదితరులు గన్పార్క్ వద్దకు చేరుకున్నారు. బీఆర్ఎస్కు చెందిన మాజీ మంత్రులు ఎవరు వచ్చినా చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. సోమాజిగూడ ప్రెస్క్లబ్లో చర్చకు రావాలని అన్నారు. మరోవైపు మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు తెలంగాణ భవన్ నుంచి గన్పార్క్కు బయల్దేరారు. ఈ క్రమంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. ఆయన్ను వెళ్లనివ్వకుండా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, పోలీసులకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం, తోపులాట చోటు చేసుకున్నాయి. తాజా పరిస్థితులపై కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్ నుంచి మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు.
సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లతో రాజధాని హైదరాబాద్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితి తలెత్తింది. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చించేందుకు తెలంగాణ మంత్రులు సిద్ధమయ్యారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ తదితరులు గన్పార్క్ వద్దకు చేరుకున్నారు. బీఆర్ఎస్కు చెందిన మాజీ మంత్రులు ఎవరు వచ్చినా చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. సోమాజిగూడ ప్రెస్క్లబ్లో చర్చకు రావాలని అన్నారు. మరోవైపు మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు తెలంగాణ భవన్ నుంచి గన్పార్క్కు బయల్దేరారు. ఈ క్రమంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. ఆయన్ను వెళ్లనివ్వకుండా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, పోలీసులకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం, తోపులాట చోటు చేసుకున్నాయి. తాజా పరిస్థితులపై కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్ నుంచి మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లతో రాజధాని హైదరాబాద్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితి తలెత్తింది. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చించేందుకు తెలంగాణ మంత్రులు సిద్ధమయ్యారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ తదితరులు గన్పార్క్ వద్దకు చేరుకున్నారు. బీఆర్ఎస్కు చెందిన మాజీ మంత్రులు ఎవరు వచ్చినా చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. సోమాజిగూడ ప్రెస్క్లబ్లో చర్చకు రావాలని అన్నారు. మరోవైపు మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు తెలంగాణ భవన్ నుంచి గన్పార్క్కు బయల్దేరారు. ఈ క్రమంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. ఆయన్ను వెళ్లనివ్వకుండా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, పోలీసులకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం, తోపులాట చోటు చేసుకున్నాయి. తాజా పరిస్థితులపై కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్ నుంచి మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు.