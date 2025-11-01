LIVE : జూబ్లీహిల్స్లో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ రోడ్షో - ప్రత్యక్షప్రసారం - KTR ROADSHOW IN RAHMAT NAGAR
Published : November 1, 2025 at 8:06 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 8:34 PM IST
KTR Roadshow In Rahmat Nagar Jubilee Hills : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక నేపథ్యంలో కొనసాగుతున్న ప్రచారాల్లో భాగంగా కేటీఆర్ రెండో రోజు రహమత్నగర్ రోడ్ షోలో పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత తరఫున ఓట్లను అభ్యర్థిస్తున్నారు. వరుసగా 8 రోజుల పాటు ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో కేటీఆర్ రోడ్షో నిర్వహిస్తారని ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. అందులో భాగంగా శుక్రవారం షేక్పేటలో నిర్వహించగా ఈరోజు రహమత్నగర్లో రోడ్షో కొనసాగుతోంది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ డిపాజిట్ కోల్పోతేనే రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇచ్చిన 420 హామీలు, ఆరు గ్యారంటీలు అమలవుతాయని ఆయన విమర్శిస్తూనే ఉన్నారు. రెండేళ్లయినా కాంగ్రెస్కు ముస్లిం మైనార్టీల సంక్షేమం గుర్తుకురాలేదని ఈ ఉప ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ భయంతో హడావిడిగా మాజీ క్రికెటర్ అజారుద్దీన్కు మంత్రి పదవి ఇచ్చిందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ఇక్కడికీ తరలివచ్చిన ప్రజలను ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడారు. ఇదిలా ఉండగా మరో పక్క కేటీఆర్పై ఈసీ సుమోటోగా తీసుకొని కేసునమోదు చేయాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ డిమాండ్ చేశారు. ఓటుకు రూ.5 వేలు తీసుకోవాలని కేటీఆర్ జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్లకు చెబుతున్నారని, ఎన్నికల కమిషన్కు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ఫిర్యాదు చేస్తామని పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు.
