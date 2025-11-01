ETV Bharat / Videos

LIVE : జూబ్లీహిల్స్​లో బీఆర్​ఎస్​ వర్కింగ్​ ప్రెసిడెంట్​ కేటీఆర్​​ రోడ్​షో - ప్రత్యక్షప్రసారం - KTR ROADSHOW IN RAHMAT NAGAR

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 8:06 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 8:34 PM IST

KTR Roadshow In Rahmat Nagar Jubilee Hills : జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక నేపథ్యంలో కొనసాగుతున్న ప్రచారాల్లో భాగంగా కేటీఆర్​ రెండో రోజు రహమత్​నగర్​ రోడ్​ షోలో పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు. బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత తరఫున ఓట్లను అభ్యర్థిస్తున్నారు. వరుసగా 8 రోజుల పాటు ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో కేటీఆర్​ రోడ్​షో నిర్వహిస్తారని ఇప్పటికే బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. అందులో భాగంగా శుక్రవారం షేక్​పేటలో నిర్వహించగా ఈరోజు రహమత్​నగర్​లో రోడ్​షో కొనసాగుతోంది. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్‌ డిపాజిట్‌ కోల్పోతేనే రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇచ్చిన 420 హామీలు, ఆరు గ్యారంటీలు అమలవుతాయని ఆయన విమర్శిస్తూనే ఉన్నారు. రెండేళ్లయినా కాంగ్రెస్‌కు ముస్లిం మైనార్టీల సంక్షేమం గుర్తుకురాలేదని ఈ ఉప ఎన్నికలో బీఆర్​ఎస్​ భయంతో హడావిడిగా మాజీ క్రికెటర్​ అజారుద్దీన్‌కు మంత్రి పదవి ఇచ్చిందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ఇక్కడికీ తరలివచ్చిన ప్రజలను ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడారు. ఇదిలా ఉండగా మరో పక్క కేటీఆర్‌పై ఈసీ సుమోటోగా తీసుకొని కేసునమోదు చేయాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ డిమాండ్​ చేశారు. ఓటుకు రూ.5 వేలు తీసుకోవాలని కేటీఆర్​ జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్లకు చెబుతున్నారని, ఎన్నికల కమిషన్‌కు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ఫిర్యాదు చేస్తామని పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు.

Last Updated : November 1, 2025 at 8:34 PM IST

KTR ROADSHOW LIVE
JUBILEE HILLS BY POLL
KTR BRS LIVE
KTR ROADSHOW IN RAHMAT NAGAR
KTR ROADSHOW IN RAHMAT NAGAR

ETV Bharat Telangana Team

