LIVE : జూబ్లీహిల్స్లో కేటీఆర్ రోడ్షో - ప్రత్యక్షప్రసారం - KTR ROADSHOW AT JUBILEE HILLS
Published : November 4, 2025 at 8:05 PM IST|
Updated : November 4, 2025 at 8:32 PM IST
KTR Roadshow at Somajiguda Division in Jubilee Hills : బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఇమామ్గూడ చౌరస్తాలో ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో 5వ రోజు ఆయన రోడ్షోలో పాల్గొన్నారు. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని ఓటర్లను కోరారు. గతంలో రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలోకి రాకముందు ఇచ్చిన హామీలను ప్రత్యేకంగా తెరలపై చూపిస్తూ కేటీఆర్ వినూత్నంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుపొందితేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరు గ్యారెంటీలను కచ్చితంగా అమలు చేస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇందిరమ్మ రాజ్యం అని హైదరాబాద్లో పేదల ఇళ్లను కూల్చుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ఒక్క అవకాశమని హైదరాబాద్ నగరాన్ని హైడ్రా పేరుతో అతకుతలాం చేశారని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ బాకీ కార్డు పేరుతో వారు ఇచ్చిన హామీలను చూపుతున్నారు. హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని కుదేలు చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
