LIVE : జూబ్లీహిల్స్​లో కేటీఆర్​ రోడ్​షో - ప్రత్యక్షప్రసారం - KTR ROADSHOW AT JUBILEE HILLS

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 8:05 PM IST

|

Updated : November 4, 2025 at 8:32 PM IST

1 Min Read
KTR Roadshow at Somajiguda Division in Jubilee Hills : బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్​ ఇమామ్​గూడ చౌరస్తాలో ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో 5వ రోజు ఆయన రోడ్​షోలో పాల్గొన్నారు. బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని ఓటర్లను కోరారు. గతంలో రేవంత్​ రెడ్డి అధికారంలోకి రాకముందు ఇచ్చిన హామీలను ప్రత్యేకంగా తెరలపై చూపిస్తూ కేటీఆర్​ వినూత్నంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్​లో బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ గెలుపొందితేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరు గ్యారెంటీలను కచ్చితంగా అమలు చేస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఇందిరమ్మ రాజ్యం అని హైదరాబాద్​లో పేదల ఇళ్లను కూల్చుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ఒక్క అవకాశమని హైదరాబాద్​ నగరాన్ని హైడ్రా పేరుతో అతకుతలాం చేశారని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్​ పార్టీ బాకీ కార్డు పేరుతో వారు ఇచ్చిన హామీలను చూపుతున్నారు. హైదరాబాద్​లో రియల్​ ఎస్టేట్​ రంగాన్ని కుదేలు చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Last Updated : November 4, 2025 at 8:32 PM IST

KTR LIVE IMAMGUDA CHOWRASTA
BRS SOMAJIGUDA DIVISION
KTR ROADSHOW AT SOMAJIGUDA DIVISION
కేటీఆర్​ రోడ్​ షో
KTR ROADSHOW AT JUBILEE HILLS

ETV Bharat Telangana Team

