LIVE : సిరిసిల్లలో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - KTR PRESS MEET IN HYDERABAD
Published : January 22, 2026 at 6:34 PM IST|
Updated : January 22, 2026 at 6:55 PM IST
KTR Press Meet On SIT Notice in Phone Tapping Case : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీమంత్రి, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్కు సిట్ (ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం) నోటీసులు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఆయన మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలోని తెలంగాణ భవన్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన నోటీసుల గురించి స్పందించారు. నైనీ కోల్ మైన్ టెండర్లలో అవకతవకలపై తాము నిలదీసినందుకే ఇప్పుడు ఆదరాబాదరాగా నోటీసులు ఇచ్చారని మండిపడ్డారు. మొన్న హరీశ్ రావును ప్రశ్నించారని, ఇప్పుడు తనకు నోటీసులు ఇచ్చారన్నారు. సిట్ ఎన్ని నోటీసులు ఇచ్చినా భయపడేది లేదని తమ ప్రజాపోరాటం ఆగదని స్పష్టం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి తమను ఎలా ఎదుర్కోవాలో తెలియక ఇలాంటి చవకబారు పనులు చేస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. ప్రజా సమస్యలను తీర్చే దమ్ములేక, వారిని ప్రశ్నించి ప్రజల పక్షాల నిలిచినందుకు తమను ఇలా ఇబ్బందిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కేటీఆర్ అన్నారు. ఇలాంటి వాటికి భయపడమని, రెట్టించిన ఉత్సాహంపై ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం చేస్తామని స్పష్టంచేశారు. తెలంగాణ భవన్లో కేటీఆర్ మీడియా సమావేశాన్ని ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.
