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LIVE : తెలంగాణ భవన్​లో కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం లైవ్

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KTR Press Meet At Telangana Bhavan Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 11, 2026 at 1:14 PM IST

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KTR Press Meet At Telangana Bhavan Live : బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్​లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సందర్బంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్​ పార్టీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై పలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్​ పాలనలో రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండేందని వివరిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో ప్రజలు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని మండిపడ్డారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై అనవసర దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు. శుక్రవారం జరిగిన రైతు అశీర్వాద సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రైతుల కళ్లలో ఆనందం చూడటమే తమ లక్ష్యమని, కల్వకుంట్ల కుటుంబంలోనే కుట్రలు, కుతంత్రాలు ఉన్నాయని, వారి కుటుంబంలో ఒకరిని చూస్తే ఒకరికి నచ్చదని విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను కేటీఆర్ తిప్పికొట్టారు. ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు ఏమయ్యాయని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రశ్నిస్తున్నందుకే తమపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.   బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్​లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

KTR Press Meet At Telangana Bhavan Live : బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్​లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సందర్బంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్​ పార్టీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై పలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్​ పాలనలో రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండేందని వివరిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో ప్రజలు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని మండిపడ్డారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై అనవసర దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు. శుక్రవారం జరిగిన రైతు అశీర్వాద సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రైతుల కళ్లలో ఆనందం చూడటమే తమ లక్ష్యమని, కల్వకుంట్ల కుటుంబంలోనే కుట్రలు, కుతంత్రాలు ఉన్నాయని, వారి కుటుంబంలో ఒకరిని చూస్తే ఒకరికి నచ్చదని విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను కేటీఆర్ తిప్పికొట్టారు. ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు ఏమయ్యాయని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రశ్నిస్తున్నందుకే తమపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.   బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్​లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

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KTR PRESS MEET AT TELANGANA BHAVAN
KTR PRESS MEET LIVE
కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం లైవ్
KTR PRESS MEET LIVE

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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