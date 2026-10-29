ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడును అభినందిస్తున్నా: కేటీఆర్
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Published : October 29, 2026 at 8:49 PM IST
KTR Praises AP CM Chandrababu Naidu : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కంటే తక్కువ వర్షపాతం ఉన్నా ఏపీలో కరవు లేదన్న బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఆ రాష్ట్ర సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముందు చూపుతో నీళ్లు ఎత్తిపోసుకున్నారని కొనియాడారు. నీళ్లు ఎత్తిపోసుకోవడం వల్లే ఏపీలో కరవు, క్రాప్హాలిడే లేవని, ఈ విషయంలో చంద్రబాబును అభినందిస్తున్నానని కేటీఆర్ తెలిపారు. కృష్ణానదిలోని 250 టీఎంసీల నీళ్లు రేవంత్ వదిలేశారని, చంద్రబాబు కృష్ణా నీళ్లు కుప్పం వరకూ తీసుకెళ్లారని, రేవంత్ 70 కి.మీ తీసుకెళ్లలేదని, చంద్రబాబు 700 కి.మీ తీసుకెళ్లారని కొనియాడారు.
ఇంకా క్షమాపణలు చెప్పేవాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారు
మరోవైపు కేటీఆర్పై గతంలో మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ చేసిన వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలపై ఆమె వివరణ ఇచ్చారు. కొండా సురేఖ వివరణపై కేటీఆర్ స్పందించారు. కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలు ఇంకా చూడలేదని, చూశాక లీగల్ టీమ్తో చర్చిస్తానని తెలిపారు. నిజం నిలకడ మీద తేలుతుందని పెద్దలు ఎప్పుడో చెప్పారని, ఇంకా క్షమాపణలు చెప్పేవాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. తనపై వచ్చిన ఆరోపణలన్నీ దూది పింజల్లా తేలిపోతాయని స్పష్టం చేశారు..
KTR Praises AP CM Chandrababu Naidu : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కంటే తక్కువ వర్షపాతం ఉన్నా ఏపీలో కరవు లేదన్న బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఆ రాష్ట్ర సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముందు చూపుతో నీళ్లు ఎత్తిపోసుకున్నారని కొనియాడారు. నీళ్లు ఎత్తిపోసుకోవడం వల్లే ఏపీలో కరవు, క్రాప్హాలిడే లేవని, ఈ విషయంలో చంద్రబాబును అభినందిస్తున్నానని కేటీఆర్ తెలిపారు. కృష్ణానదిలోని 250 టీఎంసీల నీళ్లు రేవంత్ వదిలేశారని, చంద్రబాబు కృష్ణా నీళ్లు కుప్పం వరకూ తీసుకెళ్లారని, రేవంత్ 70 కి.మీ తీసుకెళ్లలేదని, చంద్రబాబు 700 కి.మీ తీసుకెళ్లారని కొనియాడారు.
ఇంకా క్షమాపణలు చెప్పేవాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారు
మరోవైపు కేటీఆర్పై గతంలో మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ చేసిన వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలపై ఆమె వివరణ ఇచ్చారు. కొండా సురేఖ వివరణపై కేటీఆర్ స్పందించారు. కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలు ఇంకా చూడలేదని, చూశాక లీగల్ టీమ్తో చర్చిస్తానని తెలిపారు. నిజం నిలకడ మీద తేలుతుందని పెద్దలు ఎప్పుడో చెప్పారని, ఇంకా క్షమాపణలు చెప్పేవాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. తనపై వచ్చిన ఆరోపణలన్నీ దూది పింజల్లా తేలిపోతాయని స్పష్టం చేశారు..