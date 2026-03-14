LIVE : మూసీ అభివృద్ధిపై కేటీఆర్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ -ప్రత్యక్ష ప్రసారం - KTRS POWER POINT PRESENTATION
Published : March 14, 2026 at 7:50 PM IST
KTRs LIVE : మూసీ అభివృద్ధిపై కేటీఆర్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు. "వంద రోజుల్లో ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకునేందుకు డబ్బుల్లేవు. రూ.లక్షన్నర కోట్లతో మూసీ సుందరీకరణకు డబ్బులు వస్తాయట. అందాల పోటీల నిర్వహణకు మాత్రం రూ.200 కోట్లు వస్తాయి. ఫుట్బాల్ ఆడేందుకు మాత్రం రూ.200 కోట్లు ఉంటాయి. గతంలో కేసీఆర్ నీటి నిర్వహణ గురించి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. రేవంత్రెడ్డి మాత్రం విధ్వంసం గురించే మాట్లాడారు. రెండున్నరేళ్లలో హైదరాబాద్లో పేదలకు ఒక్క ఇళ్లు కట్టారా?. హైదరాబాద్లో ఎన్ని వందల ఇళ్లు కూలగొట్టారో చూపిస్తాం. కేసీఆర్ నిర్మాణం గురించి మాట్లాడితే రేవంత్రెడ్డి విధ్వంసంపై మాట్లాడారు. కేసీఆర్ హయాంలో రూ.6 కోట్లతో మూసీ సుందరీకరణ చేపట్టారు. అంబర్పేట, ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్లో మూసీ సుందరీకరణ చేపట్టారు. ఒక్క ఇల్లుకూల్చకుండా గతంలో సుందరీకరణ పనులు చేపట్టారు. ఇంకా రాతి యుగంలోనే ఉందామా అని రేవంత్రెడ్డి చెబుతున్నారు. 1952 నుంచి 1983 వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీనే అధికారంలో ఉంది కదా. మూసీని మురికి కూపంగా మార్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీనే. గత పాపాలకు ముక్కు నేలకు రాసి సీఎం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి." అంటూ కేటీఆర్ వివరిస్తున్నారు.
KTRs LIVE : మూసీ అభివృద్ధిపై కేటీఆర్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు. "వంద రోజుల్లో ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకునేందుకు డబ్బుల్లేవు. రూ.లక్షన్నర కోట్లతో మూసీ సుందరీకరణకు డబ్బులు వస్తాయట. అందాల పోటీల నిర్వహణకు మాత్రం రూ.200 కోట్లు వస్తాయి. ఫుట్బాల్ ఆడేందుకు మాత్రం రూ.200 కోట్లు ఉంటాయి. గతంలో కేసీఆర్ నీటి నిర్వహణ గురించి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. రేవంత్రెడ్డి మాత్రం విధ్వంసం గురించే మాట్లాడారు. రెండున్నరేళ్లలో హైదరాబాద్లో పేదలకు ఒక్క ఇళ్లు కట్టారా?. హైదరాబాద్లో ఎన్ని వందల ఇళ్లు కూలగొట్టారో చూపిస్తాం. కేసీఆర్ నిర్మాణం గురించి మాట్లాడితే రేవంత్రెడ్డి విధ్వంసంపై మాట్లాడారు. కేసీఆర్ హయాంలో రూ.6 కోట్లతో మూసీ సుందరీకరణ చేపట్టారు. అంబర్పేట, ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్లో మూసీ సుందరీకరణ చేపట్టారు. ఒక్క ఇల్లుకూల్చకుండా గతంలో సుందరీకరణ పనులు చేపట్టారు. ఇంకా రాతి యుగంలోనే ఉందామా అని రేవంత్రెడ్డి చెబుతున్నారు. 1952 నుంచి 1983 వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీనే అధికారంలో ఉంది కదా. మూసీని మురికి కూపంగా మార్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీనే. గత పాపాలకు ముక్కు నేలకు రాసి సీఎం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి." అంటూ కేటీఆర్ వివరిస్తున్నారు.