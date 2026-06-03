ETV Bharat / Videos

LIVE : సోమాజిగూడలో కేటీఆర్ "Meet The Press" - ప్రత్యక్షప్రసారం - KTR MEET THE PRESS IN SOMAJIGUDA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
KTR (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 3, 2026 at 10:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

KTR Meet The Press at Somajiguda Press Club in Hyderabad : బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్​ మీట్​ దీ ప్రెస్​లో విలేకరులతో మాట్లాడుతున్నారు. పన్నేండేళ్ల తెలంగాణలో నెరవేరిన ఆకాంక్షలు, ప్రస్తుతం ముందున్న మార్గం అనే థీమ్​తో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితులు, కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం పరిపాలన, పాలసీలపై మాట్లాడుతున్నారు. మంగళవారం ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యలపై స్పందనను విలేకరులు కేటీఆర్​ను అడిగారు. బీఆర్​ఎస్ పార్టీ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎలాంటి వ్యూహాలతో ప్రజల్లోకి వెళుతుంది. తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ, కవితపై పలు ప్రశ్నలు అడిగారు. తెలంగాణ కోసం ఎత్తిన జెండా దింపేది లేదని ఆనాడే కేసీఆర్‌ చెప్పారని, పోరాటం మధ్యలో ఆపితే ప్రజలు రాళ్లతో కొట్టాలని ఆయనే స్వయంగా ధైర్యంతో చెప్పారని పేర్కొన్నారు. పదవీ త్యాగాలకే కాదు ప్రాణ త్యాగానికీ వెనుదీయని నేత కేసీఆర్‌ అని ఉద్ఘాటించారు.

KTR Meet The Press at Somajiguda Press Club in Hyderabad : బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్​ మీట్​ దీ ప్రెస్​లో విలేకరులతో మాట్లాడుతున్నారు. పన్నేండేళ్ల తెలంగాణలో నెరవేరిన ఆకాంక్షలు, ప్రస్తుతం ముందున్న మార్గం అనే థీమ్​తో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితులు, కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం పరిపాలన, పాలసీలపై మాట్లాడుతున్నారు. మంగళవారం ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యలపై స్పందనను విలేకరులు కేటీఆర్​ను అడిగారు. బీఆర్​ఎస్ పార్టీ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎలాంటి వ్యూహాలతో ప్రజల్లోకి వెళుతుంది. తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ, కవితపై పలు ప్రశ్నలు అడిగారు. తెలంగాణ కోసం ఎత్తిన జెండా దింపేది లేదని ఆనాడే కేసీఆర్‌ చెప్పారని, పోరాటం మధ్యలో ఆపితే ప్రజలు రాళ్లతో కొట్టాలని ఆయనే స్వయంగా ధైర్యంతో చెప్పారని పేర్కొన్నారు. పదవీ త్యాగాలకే కాదు ప్రాణ త్యాగానికీ వెనుదీయని నేత కేసీఆర్‌ అని ఉద్ఘాటించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

KTR MEET THE PRESS
12 YEARS OF TELANGANA
BRS WORKING PRESIDENT KTR
KTR MEET THE PRESS IN SOMAJIGUDA
KTR MEET THE PRESS IN SOMAJIGUDA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Pawan Kalyan Press Meet

LIVE : హైదరాబాద్​లో పవన్‌ కల్యాణ్‌ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 2, 2026 at 4:32 PM IST
Telangana Formation Day celebrations

LIVE : పరేడ్​ గ్రౌండ్స్​లో తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 2, 2026 at 8:04 AM IST
CM Revanth Reddy Live From Kagaznagar Kumuram Bheem District

LIVE : కాగజ్​నగర్​ బహిరంగసభలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 1, 2026 at 7:52 PM IST
CM Visit to Kumuram Bheem District

LIVE : కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 1, 2026 at 6:07 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.