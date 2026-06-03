LIVE : సోమాజిగూడలో కేటీఆర్ "Meet The Press" - ప్రత్యక్షప్రసారం - KTR MEET THE PRESS IN SOMAJIGUDA
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Published : June 3, 2026 at 10:46 AM IST
KTR Meet The Press at Somajiguda Press Club in Hyderabad : బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మీట్ దీ ప్రెస్లో విలేకరులతో మాట్లాడుతున్నారు. పన్నేండేళ్ల తెలంగాణలో నెరవేరిన ఆకాంక్షలు, ప్రస్తుతం ముందున్న మార్గం అనే థీమ్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితులు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పరిపాలన, పాలసీలపై మాట్లాడుతున్నారు. మంగళవారం ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యలపై స్పందనను విలేకరులు కేటీఆర్ను అడిగారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎలాంటి వ్యూహాలతో ప్రజల్లోకి వెళుతుంది. తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ, కవితపై పలు ప్రశ్నలు అడిగారు. తెలంగాణ కోసం ఎత్తిన జెండా దింపేది లేదని ఆనాడే కేసీఆర్ చెప్పారని, పోరాటం మధ్యలో ఆపితే ప్రజలు రాళ్లతో కొట్టాలని ఆయనే స్వయంగా ధైర్యంతో చెప్పారని పేర్కొన్నారు. పదవీ త్యాగాలకే కాదు ప్రాణ త్యాగానికీ వెనుదీయని నేత కేసీఆర్ అని ఉద్ఘాటించారు.
KTR Meet The Press at Somajiguda Press Club in Hyderabad : బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మీట్ దీ ప్రెస్లో విలేకరులతో మాట్లాడుతున్నారు. పన్నేండేళ్ల తెలంగాణలో నెరవేరిన ఆకాంక్షలు, ప్రస్తుతం ముందున్న మార్గం అనే థీమ్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితులు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పరిపాలన, పాలసీలపై మాట్లాడుతున్నారు. మంగళవారం ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యలపై స్పందనను విలేకరులు కేటీఆర్ను అడిగారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎలాంటి వ్యూహాలతో ప్రజల్లోకి వెళుతుంది. తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ, కవితపై పలు ప్రశ్నలు అడిగారు. తెలంగాణ కోసం ఎత్తిన జెండా దింపేది లేదని ఆనాడే కేసీఆర్ చెప్పారని, పోరాటం మధ్యలో ఆపితే ప్రజలు రాళ్లతో కొట్టాలని ఆయనే స్వయంగా ధైర్యంతో చెప్పారని పేర్కొన్నారు. పదవీ త్యాగాలకే కాదు ప్రాణ త్యాగానికీ వెనుదీయని నేత కేసీఆర్ అని ఉద్ఘాటించారు.